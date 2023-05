A Leander Kills szűk egy esztendeje, az Egerszeg Fesztivál keretében lépett fel utoljára megyénkben, azóta két tag, a gitáron játszó Cziffra Miklós és Vermes András is távozott a csapatból, azaz a régi felállásból csak Jankai Valentin dobos és a zenekar névadója, az énekes-basszusgitáros Köteles Leander marad. A korábbi felállás két gitárosa március 10-én lépett fel utoljára a zenekar tagjaként. Helyükre Barkóczi Bence, illetve átmenetileg az a Bodor Máté érkezett, aki korábban szintén dolgozott már együtt a Leander KIlls-szel, ám miután neki van egy nemzetközileg is sikeres formációja, az Alestorm, így csak ideiglenesen tudta vállalni a közös munkát. Máté a legutóbbi koncerteken az Alestorm amerikai turnéja miatt már nem is lehetett jelen, így végül Nyerják Gáborral nyerte el végleges felállását a zenekar. A többek közt az All But One zenekarból is ismert Gábornak a zalaegerszegi volt a második fellépése a Leander Kills-szel.