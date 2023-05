A Hősök Tere című album 26 alkotó háromévnyi munkájával készült, több mint 1000 rajzán keresztül mutatja be 1000 év magyar történelmének 13 fontos szereplőjét 240 oldalon. Ahogyan a budapesti Hősök tere szobrain, úgy az impozáns, színes kötetben is ott sorakoznak hőseink, a „nagy magyarok”: a honfoglalóktól kezdve, az államalapító Szent Istvánon, ismertebb Árpád-házi és Anjou királyainkon, a törökverő Hunyadiakon át egészen a XIX. század meghatározó alakjaiig.

A kötet borítója

Forrás: Hősök Tere

Nagyjaink bemutatását életük egy-egy fontos eseményén keresztül a legismertebb hazai történelmi regény-írók vállalták: Bán Mór (Hunyadi sorozat), Benkő László (Mátyás-könyvek), Bíró Szabolcs (Anjouk), Trux Béla (Templomosok), valamint képregény- forgatókönyvírók: Somogyi György (Helka, Kittenberger képregények, Pilátus film) és Mészáros János (Királyok és keresztek sorozat, 1241 – Farkasnak foga közt). A képi megjelenítésben, a történetek megrajzolásában nemzetközileg is ismert képregény-rajzolók vettek részt: Cserkuti Dávid, Farkas Lajos, Futaki Attila, Németh Levente „Levi”, Tondora Judit, Várai Artúr, Vadas Máté. Az antológiában szerepelnek a hazai képregény-kultúra idősebb generációjának képviselői, a Füles-korszak nagyságai is egy-egy képregény-részlettel: Zórád Ernő, Fazekas Attila és Korcsmáros Pál. A történelmi háttér megértését Katona Csaba történész korszakleírásai, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum történelmi relikviáinak fotói segítik.

A Képes Krónikák Kiadó gondozásában megjelenő kiadvány érdekessége a kapcsolódó ingyenes mobiltelefonos applikáció. A Google Play Store-ból és az Apple App Store-jából letölthető app beépített 3D-s grafikák segítségével a könyv oldalaira „varázsolja” – akárcsak régen, a kihajtható mesekönyvek korában – 3D-ben a történetek szereplőit, (Hunyadi János, Mátyás király), egyes történelmi helyszíneket (Esztergomi vár, Pannonhalmi Apátság, Egri vár, Lánchíd, Kossuth Mauzóleum), híres tárgyi emlékeket (szkíta aranyszarvas, Szent László herma, Szent Korona).

Németh Levente "Levi"

Fotó: Nagy-Weiner Attila

Az egyik ötletgazda, a kötet szerkesztője és a kiadó művészeti vezetője Németh Levente, „Levi” nagykanizsai srác, Stamler Lajos tanítványa volt a Batthyány Lajos Gimnáziumban, s nem mellesleg a magyar történelmi képregény megújítója.

Első albuma, a Királyok és Keresztek: Képes Krónikák című történelmi képregény első kötete, a Voluntas Tua, azaz a Legyen meg a Te akaratod című 2017 novemberében jelent meg. Ezt azóta továbbiak követték, most pedig itt a Hősök Tere.

– A kiadvány célja – kihasználva a nemzetközi szórakoztató irodalomban és filmművészetben újjáéledt „képregény” reneszánszát – elsősorban a fiatalok megszólítása, az oktatva szórakoztatás – árulta el Levi. – Ám az albumot nem csak magyar honfitársainknak szánja a kiadó: külföldön is szeretné terjeszteni a könyv idegen nyelvű változatát, ezen keresztül is megismertetve hazánkon kívül a magyar történelmet, hozzáadva ezzel valami újat az országimázshoz. Az ötlet abból fakadt, hogy 2019-ben csináltunk Esztergomban egy történelmi (a V4-ekhez kapcsolódó) képregény-fesztivált. A lengyelek elég érdekes anyagot hoztak el erre, gyakorlatilag hasonló kiadvány volt, mint ez, kétszáz oldalon 10, vagy 12 képregény mutatta be a lengyel történelmet. Mint kiderült, az antológia bekerült a lengyel oktatásba. Elkezdtünk Jánossal azon gondolkodni, nálunk ezt hogyan lehetne megvalósítani, így jött az ötlet. Nálunk sajnos, soha nem fog bekerülni az oktatásba, mert Magyarországon a képregény műfaja nem örvend akkora népszerűségnek, mint Lengyelországban, de abban bízunk, hogy a történelmi regények olvasói örömmel forgatják.

Egy látványos oldalpár az albumból

Forrás: Hősök Tere

Németh Levente hozzátette: az antológiába tőle a Királyok és Keresztek című képregény rövidített változata került be, és Hunyadi János portréja, a nándorfehérvári csata egy részletén keresztül bemutatva. A szöveges részt a Hunyadi sorozat ismert írója, Bán Mór készítette.

– Szeretnénk a kötettel a fiatalokat is megcélozni, mert sajnos, ez a korosztály nagyon keveset olvas – fűzte hozzá Levi. – Ezért őket a képi világon keresztül próbáljuk megfogni, illetve igyekeztünk érdekes sztorikat kiemelni, abban bízva: így talán sikerül elérni őket.