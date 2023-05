Az eseményre érkező közönséget, köztük a 31. Ludvig Nemzetközi Művésztelep alkotóit Tiborcz Iván jazz-zenész szaxofonjátéka fogadta. Majd Balogh László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a művészre utalva elmondta: hét évtizedes életében kiemelt jelentőséggel bír a művészetek otthona, ahová bárki betérhet, festhet, faraghat és beszélgethet, bármilyen nyelven, hiszen a művészet közös és egyetemes közvetítő a legkülönfélébb világok között. Ludvig Zoltán hívószava a földkerekség bármilyen távolságába képes eljutni, mert alkotó házigazdaként hisz a művészet embereket és kultúrákat összekötő erejében.

– Olyan „tábortüzet” raktak kis hazánk dimbes-dombos táján, ahol mindenki elmesélheti a maga történetét a művészet örök formanyelvén – folytatta. – Ezért is mondhatjuk, hogy Kendlimajor mára a magyar képzőművészeti életben afféle világítótorony lett itt, a nyugati végeken. Ludvig Zoltán megálmodta, kidolgozta, megmunkálta, hogy egyetemes, mégis nagyon is zalai jelentést közvetítsen a világnak. Talán éppen ez az, ami miatt Ludvig Zoltánt a közvetlen környezete is elismeri, és tud próféta lenni a saját hazájában. Mert belsőépítészeti tudással otthonossá teszi környezetünket, moziplakát-szerűen személyessé varázsolja a világunkat, hiszen ő egy egyedülálló, kiváló festőművész és alkotó.

Ezt követően dr. Matits Ferenc művészettörténész, a Képzőművészeti Egyetem tanára, Ludvig Zoltán jó barátja nyitotta meg a július végig látható tárlatot. Kiemelte: festményeit gyakran két külön felületre tagolja, sőt a kiállított anyagban egyik műve egy barna és egy szürke színű vászon egymáshoz illesztésével alakult képpé. A művész gyakran ábrázol törékeny madarakat is, melyek egy korábbi impresszió hatására jelennek meg a képein.

– A kanizsai festőművész nem karddal küzd, hanem ecsettel, hazájáért, népéért és városáért – mondta. – A magyar művészek között kevés olyan alkotót találunk, aki ilyen nagyszámú hazai és külföldi kiállítási tevékenységgel, világméretű művészetszervezői munkássággal rendelkezne. Rászolgált tehát eddigi munkásságának méltó elismerésére a 70. születésnapján.