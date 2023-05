A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Horváth László, a város polgármestere, aki arról beszélt, hogy minden érték közérdeklődésre tarthat számot, így a gyöngyfűzők munkái is, hisz hasznos munka van benne, egyediek, fenntarthatóak és használhatóak is. A gyöngyfűzés ősi kézimunka, de ma is világszerte népszerűségnek örvend és folyamatosan meg tud újulni.

A kiállítást Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei szervezetének igazgatója nyitotta meg és méltatta a munkákat, illetve arról is beszélt, hogy idén ősszel már 18 szakköri foglalkozás közül választhatnak majd a településeken.

A művelődési intézet által meghirdetett gyöngyfűzőszakkör munkájában hatan vettek részt Lentiben. Nákits Lászlóné szakkörvezető köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy kitartottak, elmondta, hogy nagyon jó hangulatban teltek a foglalkozások, voltak nehezebb technikák, de szép munkák születtek és sokat fejlődtek a résztvevők. A szakkörnek a Kolping Gondozási Otthon adott helyet, ahol sok segítséget és dicséretet kaptak a dolgozóktól. Nákits Lászlóné mindenkit biztatott, hogy csatlakozzon a következő szakkörhöz.

A megnyitón a Kerimbózsa néptánccsoport lépett fel, illetve a rendezvényen Nákits Lászlónét születésnapja alkalmából Gáspár Lívia önkormányzati képviselő, a Kolping Gondozási Központ vezetője intézményük nevében tortával köszöntötte. A kiállítás június 10-ig tekinthető meg.