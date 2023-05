A Városi Színház- és Hangversenyteremben megtartott nagyszabású gálán zömében a munkásságát Nován és Hernyéken általános iskolai tanítóként kezdő, majd népművelőként is dolgozó zenekutató által lejegyzett dalok hangzottak el.

A műsort megelőzően Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója szólt id. Horváth Károlyról. Mint mondotta: a mindenki által Karcsi bácsiként ismert zenekutató 1967-ben kezdett el a Muravidéken dolgozni. első adatközlője a Göntérházán élő Varga József volt. Munkássága során több mint 13 ezer népdalt jegyzett le, emellett fontos közösségszervezői tevékenységet vállalt, többek közt a csentei, felső- és alsólakosi, valamint a petesházi pávakörök vezetését is elvállalta.

Soós Mihály

Fotó: Gyuricza Ferenc

– Olyan szakmai tudással rendelkezett, hogy képes volt mindenkiből kihozni a legjobb teljesítményt – folytatta Soós Mihály. – Tanítványaival megszerettette a népdalokat, az éneklést, a citerázást, illetve ráirányította a figyelmet a muravidéki népdalkincs jelentőségére.

Id. Horváth Károly 1998-ban hunyt el. Halála után az egykor általa is vezetett rédicsi asszonykör volt az, amely útjára indította a Horváth Károly-emléknapok sorozatát, hogy így fejezzék ki iránta érzett tiszteletüket. Ez a program mintegy tíz halt el, ám a 90. születésnap alkalmából a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet átvállalta a szervezési feladatokat, s szeretné újra hagyománnyá tenni a népzenei rendezvényt.

Ifj. Horváth Károly

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az esten id. Horváth Károly fia, az ugyancsak népzenével foglalkozó ifj. Horváth Károly is megosztotta emlékeit hallgatóságával. Többek közt beszélt arról, hogy édesapjának köszönhetően jutott el először a Muravidékre, ahol azóta szintén számos alkalommal megfordult már. Emellett felelevenítette azon élményeit is, amelyek az itteni közösséghez köthetőek. A nagyszabású gálaestnek két díszvendége is volt, helyi szereplők mellett a Kossuth-díjas népdalénekes, Sebestyén Márta, valamint a Liszt Ferenc-díjas előadóművész, Andrejszki Judit lépett még színpadra.