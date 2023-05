– Helyi értéktárunkból legutóbb 2016-ban rendeztünk egy kis kiállítást – emlékeztetett a község első embere. – Akkor testvértelepülésünkkel, Gelencével közösen mutattuk be kincseinket. Az akkor megjelent füzet pár száz példánya viszonylag hamar elfogyott, ezért azt most újra megjelentettük, például azok kedvéért, akik azóta beköltöztek Várvölgyre, hiszen szeretnénk, ha ők is tudnák, milyen múlttal és értékekkel rendelkezik szeretett kis falunk.

Barcza Balázs arról is beszélt: a tárlat nem teljeskörű, „inkább továbbfejlesztése az eddig meglévő anyagnak, amely folyamatosan változhat, bővülhet”. A feladatukhoz viszont az is hozzátartozik, hogy ezeknek az értékeknek gazdájuk legyen, szögezte le, hozzátéve: Várvölgyön minden, a múltat megidéző tárgynak gazdát keresnek, hiszen arra nincs lehetőség, hogy az összes kincsüket – például kereszteket, forrásokat, kutakat – rendszeresen gondozzák, mert erre az önkormányzat kapacitása nem elegendő.

– Legyen valaki, aki azt az egyet, amit választott magának, esetleg szüleitől, nagyszüleitől „megörökölt”, szeresse és őrizze – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: ez ügyben őt, vagy Pintér Verát kereshetik azok, akik éreznek magukban egy kis elhivatottságot a helyi értékek gondozása ügyében.

A kiállítás megrendezését a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-program támogatta, az előkészületekhez pedig Pelikán Béla, Kecskés Bori és Cserép Dani nyújtott segítséget.

A várvölgyi helytörténeti kiállítás június 15-ig minden kedden, szerdán és csütörtökön látogatható, 16 és 18 óra között a volt iskola aulájában.