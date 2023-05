A Muravidék magyarlakta területein a több mint száz taggal rendelkező, valamint a magyarországi társszervezetekkel – köztük a Da Bibere Zalai Borlovagrenddel – is szoros kapcsolatot ápoló Csentei Szőlőtermelők Egyesülete őrzi leginkább a szőlőműveléshez és borászathoz kapcsolódó egykori néphagyományokat. A programok sorozata minden évben a Balázs-napi vesszővágással kezdődik, illetve a János-napi boráldással zárul, e kettő között pedig számos további rendezvényt tartanak. A legjelentősebb ezek közül az egyesületi nap, ahol 29. esztendeje a Szőlő fejlődésének könyve egy-egy újabb fejezetének megnyitásával rögzítik azt is, hogy adott évben Szent György napjára mekkora hajtást nevelt már a növény. Ezt a könyvet az egyesületi napon nyilvánosan be is mutatják, idén Lendva első borkirálynője, Setar Lucia közreműködésével.

Az egyesületi naphoz kapcsolódik a csentei borminősítő eredményének kihirdetése is. Ez évben 96 mintát neveztek be a borversenyre a gazdák, ebből 23-at jutalmazott aranyéremmel a borászokból álló zsűri. A legmagasabb pontszámot Szabó Lajos több mint húsz éve palackozott, 2001-es évjáratú rajnai rizlingje érdemelte ki.