A Honvéd Kaszinóban szerdán a kanizsai Domján Dániel Ferenc Kényszerpályák és külön utak című könyvét mutatták be. A hírszerzés, diplomácia és a magyar-jugoszláv kapcsolatok 1945 és 1956 közötti időszakát feldolgozó kiadványról a Batthyány-gimnázium történelemtanára, Horváth Gábor beszélget a szerzővel. Domján Dániel Ferenc elmondta: a doktori disszertációjának átírt változatában a magyar-jugoszláv kapcsolatok II. világháború utáni történetét mutatja be, a diplomáciára és a hírszerzésre fókuszálva. A belgrádi magyar követség mindennapjai mellett a belgrádi rezidentúra működésébe is bepillantást nyerhet az olvasó. A két ország között kibontakozó ügynökháborún keresztül pedig a jugoszláv hírszerző szervekről és azok módszereiről tájékozódhatnak a történelem iránt érdeklődők.

Fotó: Szakony Attila