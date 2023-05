A közönségük arról számolhatott be, hogy fergeteges színházi előadásnak lehettek szem- és fültanúi elsőként a zalaszentgróti Városi Művelődési Központban április 28-án este. A színházi olimpiához illeszkedő, a kulturális minisztérium által is támogatott Dunántúli Színházi Fesztivál aznap esti műsorában a Tamási Operett Színjátszó Egyesület is színpadra lépett a Csókos Asszony című előadásával. Az operettslágerek (Van a Bajza utca sarkán, Csókos asszony, Éjjel az omnibusz tetején) mindenki számára ismerősek voltak, s a kellő hangulatról gondoskodtak.

A színházi események helyi szervezőjétől, Varga Istvántól – a Garabonciás Színtársulat rendezőjétől, A helység kalapácsa színreállítójától – megtudtuk, hogy Zala Vármegyét eddig egyedüliként Zalaszentgrót képviselte a színművészet 2023-as nemzetközi seregszemléjén”, úgy, hogy nem csak befogadó helyszínként szerepel, hanem saját produkcióval gazdagítja a világ számos pontjáról érkezett együttesek bemutatóit felvonultató programot.

Az immár 35 éve működő Garabonciás Színtársulat a Petőfi Sándor által írt A helység kalapácsával fellépett már Vasváron és Répcelakon is, május elsején pedig Andrásfán és Kámban is láthatta a közönség a komédiát Fegyverneki Levente előadásában.

Fegyverneki Levente

A zalaszentgróti társulatot, amely több szakmai díjjal is rendelkezik korábbi előadásai (A fátyol titkai, Szerenád, Cselédek) révén, a közeljövőben, július 15-én, a Pajtaszínház sorozat kehidakustányi rendezvényén láthatja a közönség. Korábban a Pajtaszínház révén a bókaháziakkal együtt szerepeltek a Nemzeti Színházban is Az ellopott kakas című vásári komédiával.