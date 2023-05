A gyöngyösnecc a Zalakomár környéki falvak ünnepi női fejdísze, amelyet ünnepnapokon, a templomban és bálokon viseltek az asszonyok, sokszor a fejkendő alatt.

Balogh László polgármester számára is fontos a hagyományápolás. Mint megnyitójában megjegyezte: e kiállított főkötők, gyöngynecces és bőszoknyás viseletek nem holmi textíliák, hanem nagyszüleink világának történetmesélői, melyek segítségével a történelem szólítja meg a látogatót. Megszemlélve egy-egy gyöngynecces főkötőt, azt érezhetjük, hogy ezek divatos és cifra leszármazottai olykor jelen vannak még mai világunkban is, hiszen a konty viselete még ha átváltozott formában is, de ma is dísze a menyasszonynak a házasságkötéskor.

A gyöngyösnecc alapja egy színes – bordó, lila, zöld vagy barna – bársonyból vagy selyemből sablon alapján kiszabott anyag, amelyet gazdagon televarrtak zabgyönggyel, vágott gyönggyel és flitterekkel. (A neccek alapjául szolgáló bársonyt nemegyszer az ünnepi bársonyszoknyák kötény által eltakart első részéből szabták ki.)

Ezután Csapláros Andrea, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke mondott köszönetet a kormány a Nemzeti Kulturális Alapnak, a múzeumoknak és a vidéki telephelyeknek nyújtott, 3,5 milliárd forintos támogatásáért.

- A századforduló óta, amióta a múzeumi világ létezik, még soha nem jutott ekkora összeg a kiállítások megszületésére, a régi gyűjtemények felújítására - fűzte hozzá.

Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója, néprajzkutató méltatta a gazdag gyűjteményt, aminek összeállításakor Gyanó Szilvia kurátor igyekezett a lehető legátfogóbb képet adni a bőszoknyás-gyöngyösnecces viseletről. Egyfajta időutazásra hívja a látogatót a 2024 végéig látható tárlat.