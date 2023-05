Az esemény előtt dr. Zacher Gábor néhány gondolatban összefoglalta Vajon tud-e nemet mondani? című előadását. Elmondta: a kihívásokról beszél, amelyek megszaporodtak az elmúlt években. Nemrég tartották a 45. érettségi találkozójukat, más világot éltek, bár ugyanolyan fiatalok voltak, de a kihívások másképp alakultak. Kábítószer akkor is volt, de jellemzően nem találkoztak a szerekkel, az alkohollal, a dohányzással persze igen. Most is van az online világ, ami őrült nagy kihívás a fiatalok szempontjából, s esetenként függőséget okoz. Fontos, hogy a hatások között keretrendszerben gondolkodjon a pedagógus, illetve az okos és bölcs felnőtt lehetőleg jó példával álljon elő. Belepakolhatnak a gyerek élethez szükséges puttonyába értékrendet, egyfajta jó rendszert, jövőképet és példaképeket: a felelősség a felnőtteké.

A rendezvény megnyitóján Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója a főorvos által elmondottakhoz hasonló gondolatokat osztott meg az érdeklődő tanárokkal. Kiemelte: a pedagógus feladata nemcsak az ismeretek, hanem az erkölcsi értékek átadása is, amelyek ismeretében a gyerekeknek lesz elég elszántságuk, kitartásuk, hogy boldogok legyenek.

– A küldetés teljesítéséhez nekünk, tanároknak is folyton képezni kell magunkat – folytatta. – Azért, hogy lépést tarthassunk a korral, az elektronikus kütyük bűvöletében létező, de a való világot sokszor nem eléggé ismerő diákokkal is. A mai kor gyermekét más hatások érik, s erre kötelességünk reagálni. A konferencia kapaszkodót, támaszt, megerősítést és új ismereteket ad, melyre szüksége van a ma pedagógusának is.

Ezt követően Balogh László polgármester lépett a mikrofonhoz. Kiemelte: gyermekeink a jövőnk, akiknek az egészséges felnőtté válásához nagy szükségük van a kötelékekre és a szakmai tudással bíró erős közösségre. Ezért lényeges a megerősítés, a tudásszerzés, a gyermekek fejlődéséhez és kibontakozásához szükséges legújabb tapasztalatok megismerése, amely e rendezvény egyik fontos célja.