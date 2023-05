A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, vagyis a KÓTA a legnagyobb múltra visszatekintő szakmai egyesület, amely a Bartók Béla Szövetség és a Kórusok Országos Tanácsa jogutódjaként alakult, 33 esztendeje. Kulturális és művelődési feladatai mellett minősítéseket ad ki, amelyek közül a legrangosabb az Aranypáva.

Ez utóbbi nagydíjas gáláját tartották vasárnap az alsópáhoki iskolában, amelyen a KÓTA legjelentősebb elismeréséért versengett a felmenő rendszerű megmérettetések korábbi állomásait sikerrel abszolváló 27 dalkör, citerazenekar, egyéni előadó és népzenei duó. Közülük 13-an Zalából érkeztek, mellettük a Dunántúl és Pest megye számos települése képviseltette magát, sőt: egy-egy énekes és hegedűs a szerbiai Horgos színeiben vívta ki a részvétel jogát.

A Fejér vármegyéből érkezett Csóri Csuka Népdalkör tagjai is évtizedek óta együtt dalolnak

Fotó: Péter B. Árpád

A versenyzőket rangos zsűri értékelte, amelyben dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató, dr. Alföldy-Boruss István, az MR zenei együtteseinek nyugalmazott igazgatója, Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, Dévai János etnográfus, az MR népzenei szerkesztőségének korábbi vezetője és ifj. Horváth Károly KÓTA-díjas zalai népzenész, kutató és tanár foglalt helyet.

Elsőként a házigazda Bodzavirág Népdalkör lépett az iskola sportcsarnokát megtöltő publikum s az ítészek elé. A 25 éves művészeti csoport vezetője, Füle Jánosné kiemelte: az Aranypáva nagydíjas gála „a minősítés csúcsa, ahová csak azok jöhetnek, akik már rendelkeznek arany fokozattal”.

A zalai település már hatodik alkalommal látta vendégül a Dunántúl legjobbjait. A keleti országrész csoportjai, előadói minden évben Egerben lépnek az ítészek elé.

A Veszprém vármegyei Ősi citerazenekara megfogyva bár, de törve nem ápolja a népzenei kultúra nemes hagyományait

Fotó: Péter B. Árpád

– Zalában sok népdalkör működik, amelyekben egyre több a fiatal – fogalmazott Füle Jánosné. – Az itteni „mozgalom” országosan kiemelkedő, ami jórészt ifj. Horváth Károlynak köszönhető, aki összefogja a vármegye népzenei életét. A csoportok jól ismerik egymást, sokat találkozunk versenyeken, fellépéseken, s azt gondolom: a többség nagyon magas minőségben énekel.

A Bodzavirág Népdalkör már hét alkalommal szerezte meg az Aranypáva-nagydíjat, 2020-ban pedig megkapta a KÓTA-díjat, „de most is nagyon sokat gyakoroltunk, s izgulunk”, szögezte le a művészeti csoport vezetője a gála előtti percekben.

Czigány Sándor polgármester a rendezvény kezdetén bemutatta a település fejlődését, leszögezve: eredményeik hatására háromszázzal nőtt Alsópáhok lélekszáma az elmúlt másfél évtizedben. Ez köszönhető annak is, hogy minden intézmény megújult, bővült, utak, járdák épültek, s most a zártkerti rész van soron. Szerinte a Keszthely térségébe látogatóknak e fejlődő települést is érdemes útba ejteniük, felfedezniük, megismerniük.