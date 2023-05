A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával működő községi kézműves szakkör tagjai mutatkoztak be a faluházban nyílt kiállításon. Az Értékalapú közösségeket támogató sorozatban papírfonás technikáival ismerkedtek meg, alkotásaikat pedig a nagyközönség előtt is bemutatták. A kiállításon először Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere mondott köszönetet a szakkör tagjainak, hogy szabadidőjüket áldozva heti három alkalommal találkoztak és hoztak létre egyedi tárgyakat. Matyasovszky Margit a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei igazgatója nyitotta meg a kiállítást, biztatta a szakkör tagjait, hogy ősszel induló, immár harmadik pályázatra is jelentkezzenek.

Fotó: Hessel Beáta