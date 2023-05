A hónap műtárgyának Béres Katalin történész-főmuzeológus azt az emlékplakettet választotta, ami annak alkalmából készült, hogy 1985 májusában ünnepelték Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának centenáriumát. Anno sokféle eseménnyel, programmal, kiadvánnyal emlékeztek meg erről. Mindezek lebonyolítására jubileumi emlékbizottság alakult Keresztury Dezső akadémikus elnökletével. Május 10-én zajlottak az ünnepi események, délelőtt megkoszorúzták az első polgármester, Kovács Károly emlékművét, majd az új Ságvári Endre, ma Kölcsey Ferenc gimnázium alapkövének letételi ceremóniája következett.

Délután Zalaegerszeg történelmét, művészeti és tudományos életét bemutató kiállítást nyílt a hangverseny- és kiállítóteremben. Ezt a városi pártbizottság és a tanács együttes ünnepi emlékülése követte a Hevesi Sándor Színházban Keresztury Dezső és Kustos Lajos tanácselnök beszédével. Ekkor nyújtotta át Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese az előző évi társadalmi munka elismeréseként a Hazafias Népfront Országos Tanácsától elnyert Jubileumi Nemzeti Zászlót. Ezen az ünnepségen adták át a Díszpolgár címet, amit Nátrán János, az előző tanácselnök kapott meg. Több Pro Urbe kitüntetést is átadtak, ezek egyikét Kustos Lajos vehette át. Késő délután népes közönség körében avatták fel a Dísz téren Szabolcs Péter szobrászművész és Pelényi Gyula építész alkotását, a tulipános Díszkutat. Ez után a színházban adtak fogadást, majd a város művészei és a művészeti együttesei városköszöntő műsorral léptek fel. A napot a középiskolások műsoros, lampionos estje zárta a Dísz téren.

Fotó: Pezzetta Umberto

A centenáriumra a város Szabolcs Péter szobrászművésszel emlékplakettet is készíttetett, ez már a település új jelképét, a tulipános kutat ábrázolta. A hónap műtárgyaként most bemutatott példányát dr. Kustos Lajos, Zalaegerszeg tanácselnöke kapta "a város fejlődésének önzetlen támogatásáért, anyagi és szellemi gyarapításáért, a pátria iránti ragaszkodás oly sok megnyilvánulásáért". A centenáriumi ünnepség megrendezében résztvevő más személyek is kaptak a plakettből. Erre az alkalomra hasonló megjelenésű arany, ezüst és bronz éremsorozat is megjelent, a hónap műtárgyaként bemutatott példányok is a volt tanácselnök hagyatékából származnak.