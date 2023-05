RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Híradó 10.30 Képújság 16.00 Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Diagnózis 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 22.30 Híradó 23.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Értékeink 7.30 Info blokk 8.00 Utca Táncfesztivál 2023 8.30 Híradó 8.45 Hanna Anna meg a mamut 9.15 Ukránok Lipovánok pelikánok 9.50 Info blokk 10.20 Lapozó 12.00 Értékeink 12.30 Utca Táncfesztivál 2023 13.00 Hanna Anna meg a mamut 13.30 Ukránok Lipovánok pelikánok 14.10 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk 19.30 Értékeink 20.00 Híradó 20.15 Jelenetek egy operatőr életéből 21.45 Info blokk 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk 1.30 Értékeink 2.00 Híradó 2.15 Jelenetek egy operatőr életéből 3.45 Info blokk 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Kukkantó 6.51 Egy boldog bója regéi 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 Benkő Samu: Alkalmak és szavak 8.37 Kimaradt körök 8.48 Köldökzsinór 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Kukkantó 9.51 Egy boldog bója regéi 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 Benkő Samu: Alkalmak és szavak 11.37 Kimaradt körök 11.48 Köldökzsinór 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Debreczeni Ferenc 18.34 Zalai krónika 18.49 Fogságban 18.54 Székely Éva megmenekülése 19.00 Híradó 19.15 Mire vágyik a nő? 19.45 Keszthelyi Szemmel 20.15 Diagnózis 20.50 Néha csontvázról álmodok 20.51 Birds on the Catwalk 21.00 Egy csipetnyi szó: Debreczeni Ferenc 21.34 Zalai krónika 21.49 Fogságban 21.54 Székely Éva megmenekülése 22.00 Híradó 22.15 Mire vágyik a nő? 22.45 Keszthelyi Szemmel 23.15 Diagnózis 23.50 Néha csontvázról álmodok 23.51 Birds on the Catwalk 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Lenti Krónika: Miniszterelnökségi fórum a város és a térség civil-vezetőinek – Polgári est a Védett Társadalom Alapítvánnyal – Sporthírek – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 A 2023. május 23-i, keddi műsor ismétlése: Összeállítás a Novai Óvoda jótékonysági estjének programjából – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések