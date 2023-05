RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! (az Egerszeg Rádió reggeli műsora) 10.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék) 14.00 Helló Egerszeg (hasznos információk, érdekességek sok-sok slágerrel és Németh Mikivel) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg néllkül) 21.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Szigeti Évával) 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Alsólendvai tabló (ismétlés) 11.15 Kisebbségben 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Visszapillantó 17.15 Gyereksarok 18.00 Napi krónika 18.20 Népzenei válogatás 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Kisebbségben (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Vitál Turmix (életmódmagazin) 9.30 Diagnózis (egészségügyi magazin) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik (senior torna) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 A Szomszéd Vár (turisztikai magazin) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 21.00 Dokumentum műhely: Az apám utolsó üzenete 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Kibeszélő 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Értékeink 8.30 Híradó 8.45 Jelenetek egy operatőr életéből 10.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.45 Lapozó 12.00 Kibeszélő 12.30 Értékeink 13.00 Jelenetek egy operatőr életéből 14.30 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Állattár 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Kibeszélő 20.00 Híradó 20.15 Kukkantó 20.45 Élményekre hangolva 21.35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.05 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Állattár 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Kibeszélő 2.00 Híradó 2.15 Kukkantó 2.45 Élményekre hangolva 3.35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Egy csipetnyi szó: Debreczeni Ferenc 6.34 Zalai krónika (közéleti magazin) 6.49 Savaria Filmfesztivál: Fogságban 6.54 Savaria Filmfesztivál: Székely Éva megmenekülése 7.00 Híradó 7.15 Mire vágyik a nő? (szórakoztató magazin) 7.45 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 8.15 Diagnózis 8.50 Savaria Filmfesztivál: Néha csontvázról álmodok 8.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 9.00 Egy csipetnyi szó: Debreczeni Ferenc 9.34 Zalai krónika (közéleti magazin) 9.49 Savaria Filmfesztivál: Fogságban 9.54 Savaria Filmfesztivál: Székely Éva megmenekülése 10.00 Híradó 10.15 Mire vágyik a nő? (szórakoztató magazin) 10.45 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 11.15 Diagnózis 11.50 Savaria Filmfesztivál: Néha csontvázról álmodok 11.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (magazin) 18.30 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 18.40 Savaria Filmfesztivál: Utóhatás 19.00 Híradó 19.15 Objektív (közéleti magazin) 19.45 Önkormányzati Híradó (tudósítás a képviselőtestület űléséről) 21.00 Szignatúra (magazin) 21.30 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 21.55 Savaria Filmfesztivál: Utóhatás 22.00 Híradó 22.15 Objektív (közéleti magazin) 22.45 Önkormányzati Híradó (tudósítás a képviselőtestület űléséről) 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések