Az Ossian a 2023-as esztendőt hármas jubileum jegyében indította el, hiszen az alapító frontember ez év decemberében tölti be 65. életévét, míg a zenekar két másik tagja, a gitáros Rubcsics Richárd és a basszusgitáros Erdélyi Krisztián az ötvenedik életévében jár. A harmadik jubileum negyedszázados, Rubcsics és Paksi 25 évvel ezelőtt kezdett el együtt dolgozni, első közös munkájuk a Fémzene című album volt. Az Ossian fellépésének emellett egy zalai vonatkozása is volt, hiszen a zenekart tavaly óta Ádám Attila, a Tales Of Evening billentyűse segíti ki koncertjein. Paksi Endre a tagság bemutatása során ki is emelte, hogy zalai zenésszel 2017, vagyis az Igazi szabadság album óta dolgoznak együtt, eleinte a stúdiómunkák során, majd a koncerteken is.

Az Ossian zalaegerszegi programja jórészt a zenekar 1998-as újjáalakulása utáni időszak slágereire épült, de néhány dal – A rock katonái, Acélszív, Rocker vagyok, A magam útját járom, Mire megvirrad – erejéig a „klasszikus korszakot” is megidézték. A műsorba emellett bekerült Paksi tavaly megjelent szólólemezének címadó dala, a Békesség sugárút is.

A XII. Zalaegerszegi Sörfesztiválon ma délután két órakor az Ámokfutók fellépésével kezdődnek a színpadi programok, ezt 15.30 órától Gryllus Vilmos gyermekműsora követi. 17 órakor Curtis lép fel, 19 órakor pedig Azahriah koncertje zárja a fesztivált. A hétfői nap teltházas, azaz jegyek a helyszínen már nem vásárolhatók.