A városi könyvtár dolgozói 12 személyt kértek fel arra, hogy működjenek közre a programban. Köztük volt Farkas Szilárd polgármester, Aigner Géza plébános, Dömők József intézményvezető, Rimai-Skoda Edina költő, Peti-Turul Gergő, Magyarország kicsi nagykövete, Csököly Józsefné, a Borbarát Hölgyek Társasága tagja, Farkas István József, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai titkára, Friman Martin, az alapfokú művészeti iskola igazgatója, Horváthné Vlasics Zsuzsanna, az Andrássy Gyula Általános Iskola intézményvezető-helyettese, Sifter Éva, a rendőrség helyi őrsparancsnok-helyettese, valamint a Letenyei Versmondók Körének két tagja, Gerencsér-Bődör Krisztina és Halmi Nándor is. A könyvtárba betérők ezáltal nemcsak illatos teát, vagy finom kávét választhattak, hanem egy-egy lélekemelő verset is, amit az említett személyek tolmácsoltak számukra.

A Bibliotéka Caféhoz a Petőfi 200 emlékév jegyében alkalmi kiállítás is társult, ez utóbbit – melyet Farkas István József mutatott be – Petőfit ábrázoló, illetve a költő életéhez vagy munkásságához kapcsolódó érmekből, plakettekből, pénzekből és bélyegekből állították össze.