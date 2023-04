A két blokkból álló zenei reperortár első részében inkább a komolyabb fúvószenei darabok csendültek fel, míg a műsor második felében jazz és popzenei válogatások átiratait hallhatta a közönség. Mint azt Tatár Csaba, a fúvósoszenekar vezetője elmondta: utoljára 2019-ben tudták megrendezni szokásos tavaszi koncertjüket, a Covid-járvány ideje alatt ugyanis nem lehetett több száz fős rendezvényeket tartani.

– A járvány, sajnos a zenekari létszámra is rossz hatással volt, a fiatalok közül az átlagosnál kevesebb fúvóst sikerült beilleszteni a csapatba, így aztán az is sikerként könyvelhető el, hogy képesek vagyunk koncertet adni – szögezte le Tatár Csaba, aki egyúttal azt is jelezte: a jelenleginél több támogatásra lenne szükségük, hogy új hangszereket, fellépő ruhákat tudjanak vásárolni. Ettől függetlenül a közösségi élményt is jelentő nyári programjaikat mindenképpen szeretnék megvalósítani, tervben van többek között a Balatonmáriai Fúvóstalálkozón való részvétel és egyéb meghívásoknak is szívesen eleget tesz majd a zenekar.