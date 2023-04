A tábor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek részt vehessenek környezetünkkel és vizeinkkel kapcsolatos érdekes foglalkozásokon a biológia, kémia, földrajz, környezetvédelem és az informatika területén. A gyerekek az egyhetes tábor során tematikus napokon vesznek részt, így közelebb kerülnek a különböző tudományterületekhez játékos formában.

– A vízvizsgáló laboratóriumban demonstrációs kísérleteket mutatunk be, melyeken a gyerekek is részt vehetnek. Ezzel is elősegítve az egyéni gyakorlati tapasztalatszerzést, mely hozzájárul a természettudományok jobb megértéséhez – mondta Virthné Kemes Klára ügyintéző. – Testközelből átélt tapasztalatok révén felkelti az érdeklődést a tudományterület iránt, melynek népszerűsítése napjainkban kiemelkedő prioritással bír.

A tábor végén kistudósokat avatnak. Forrás: PEN

A tábor szervezői ismeretátadó előadásokkal kívánják a gyermekek természettudományos érdeklődését fenntartani, műveltségét növelni. Csapatokban dolgoznak és alkotnak, ezáltal fejlesztve a közös gondolkodás képességét. Az elméleti fejlesztés mellett ügyességi foglalkoztató feladatok, játékos sportvetélkedők és kézműves-foglalkozások várnak a fiatalokra. A szabadtéri feladatok során felfedezhetik a Csónakázó-tó körüli növény- és állatvilágot, illetve megismerhetik a Balaton iszapjában élő parányi élőlényeket. A tábor végén kistudósokat avatnak, a rendezvényen a gyerekek eskütétellel erősítik meg a hét folyamán tanultakat.