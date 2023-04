Az 1999-ben 37 évesen meghalt, akkor már örvényeshegyi „remete”, Bayer Csaba festő képeiről ír ekképp a művészettörténész dr. Kostyál László a a Képzőművészet Zalaegerszegen című 2020-as kötetben.

Barátai nyilván az embert, a jóismerőst, a kilencvenes évek Zalaegerszegén előfordult zenés performanszok résztvevőjét tisztelik, szeretik benne. Ahogy Kiss Dénes pálya- és kortárs is, aki Sényén a húsvéti hétvégén a helyi művelődési házban tárta a közönség elé a saját gyűjteményében fellelhető Bayer Csaba alkotásokat. Jószerencsénk vezetett a szombati, kulturális primér élményben bővelkedő baráti estbe, ahol rájöhettünk, a nagy francia forradalom alakja, Saint Just elég közel áll egy XX. századi zalai festőhöz.

Fotós: Arany Horváth Zsuzsa

Sénye, az apró zalai zsáktelepülés amúgy is élénk kulturális életet tudhat magának. Mint Fölföldi László, a község polgármestere elmondta, alig két évtizede már csak tizenpáran lakták a falut, ám egy értelmiségi-művészi- tudósi ki- illetve berajzás felfuttatta a népszerűségét, ma már nemcsak a Szilágyi család Vadász György tervezte magánkápolnája vonzó, de a porták is egyre magasabb áron kelnek el, valamint Kiss Dénes és felesége Ziman Judit Fonfa Liget névre hallgató birtoka is a művészetek pihenő és inspirációs helyszíne lett. A tárlat- és színházlátogatók dugig megtöltötték a művelődési házat, majd még hosszan diskuráltak a „ligetben” a friss benyomásokról baráti csoportosulásokban, festményekkel teli falak között.

Ebben a miliőben már nincs is mit csodálkozni azon, hogy az alternatív festészet kezet fog egy monodrámával, amit Ilyés Lénárd színművész saját szövegeivel improvizál Liszkai Tamás rendezésében - felidézve a teoretikus Saint Just, vagy inkább mindannyiunk életének utolsó két másodpercét. (Tudjuk, a francia forradalom saját hőseit is kivégezte, őt Robespierre-e1 együtt 1794 júliusában.) A nyakazás utáni 2 másodperc alatt, amikor atest és a fej már külön, de még „él”, foglalódik össze a 26 évet élt francia élete, gyerekkori, szerelembeli, politikai, bölcseleti, filozófiai behatások kavalkádjával. Sűrű szöveg, expresszív interpretáció. Ha a szemlélő két erőteljes gondolatsor között kinézett a falakon körbe rá visszanéző Bayer Csaba képekre, láthatatlan rímeket érzékelhetett. Pillanatra elképzeljük, hogy hathattak a részletgazdag képzettársítású, iróniával átitatott képek 25-35 éve Rómában, Bécsben, Amsterdamban.

Fotós: Arany Horváth Zsuzsa



Erről többet tud Garamvölgyi György, nemzedék meghatározó alakja, ma iskolaigazgató barát, aki a kiállítás megnyitását is magára vállalta. A laudációból idézünk:

Fotós: Arany Horváth Zsuzsa



„Csabát 1985 végén ismertem meg, akkor Zalacsányban voltam nevelőtanár a kisegítő iskolában (...) Csaba úgy keresett elvonulást, hogy akarata szerint visszaszállhasson és részt vehessen a művészeti vérkeringésben, ami az internet előtti korszakban természetesen sokkal nehezebb volt. Csaba már festőművészként érkezett Zalába. Minden szempontból különleges ember került környékünkre, vállig érő göndör hajjal, alkotókedvvel telítetten. Merész és dacos volt, korlátokat nem ismert, vállalta, hogy az alkotásnak, a művészetnek oka, nem célja van. A 80-as évek végén a zenei színpadon találkoztam újra Csabával. Kiss Dénessel közös punk zenekarunkba beszállt vendégművészként, szöveget írt és énekelt. Az utókor, a barátok nemes vállalása Csaba emlékezetének megtartása. Ilyen műgyűjtő Kiss Dénes barátom, akinek gyűjteményéből állt össze a mai kiállítás. Bízom benne, hogy a művészettörténészek is megtalálják Bayer Csaba méltó helyét, mellyel – nézzünk szembe – adósok vagyunk a mai napig.”

Fotós: Arany Horváth Zsuzsa



Ebből az adósságból faragott le kicsit 2023 nagyszombatján, a húsvéti sonka illatával körüllengett alkalmi kiállítás, és az azt követő közös sztorizgatás, amely nem nélkülözhette a gesztust, Bayer Csaba kedvenc italával való koccintást. A rendszerváltás előtt csak a kommersz fajta „gyűrűzhetett” be a zalai dombok hegyi hajlékait körülvevő szőlőtőkék közé, az emlékezetnek mégis kedves.

Az alapanyag ugyanaz. Képé, színházé, művészeté, konyaké. Emberi szövet.