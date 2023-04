A dél-zalai településen 2009-ban honosította meg a szőlővessző szentelését az azóta már megszűnt Hagyományőrző Alapítvány, majd a Szent György-napjához köthető szokást tőlük vette át az Együtt Galambokért Egyesület. Az egyházi szertartást ez évben dr. Háda László katolikus plébános és Hella Ferenc református lelkész, a somogyi református egyházmegye esperese végezte. A titulusa szerint Urunk mennybemenetele katolikus templomban megtartott ceremónián mindketten reményüket fejezték ki a jó termés iránt, illetve ahhoz kérték az Úr közbenjárását, hogy a szőlőben munkálkodók fáradtsága ne legyen hiábavaló.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szertartás kapcsán Szabó Tamás polgármester lapunknak elmondta: ilyenkor nemcsak megáldják a szőlővesszőt, de az erre a célra rendszeresített könyvbe be is rajzolják annak Szent György-napján látható állapotát, hogy évek múltán is visszakereshető, összehasonlítható legyen a növény fejlődése. Ez évben az időjárás miatt kisebbek, szinte még csak rügyszerűek a hajtások, míg korábban volt már példa arra is is, hogy Szent György-napjáig 10-15 centiméteresre fejlődtek ki.

A szőlővessző szentelését követően a piactéren kulturális műsor várta az érdeklődőket, ebben a helyi óvodások, a galamboki énekkar, továbbá három fiatal, Nagy Martin, Császár Dávid és Szabó Benjamin működött közre. A szervező egyesület borkóstolót is szervezett, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja, Molnár László koordinálásával mutatták be és kínálták a 2023-as esztendő helyi borversenyén arany minősítést kapott borokat. A rendezvény vacsorával zárult, az egyesület tagjai Gál Sándor főszakács vezetésével pincepörköltet készítettek, amivel megvendégelték a jelenlévőket.