Erről Soós Zsolt polgármester tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a Szent György-hegyi pincejárás a település egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért tavaszi programjává vált az évek során. Ötletadója s hosszú időn keresztül főszervezője is Becze Andrea volt, akinek tiszteletére a tavalyi jubileumi pincejárást Becze Andrea-emléktúrára keresztelték el. Soós Zsolt hozzátette: ahogy az elmúlt évben, úgy most is Becze Andrea lánya, Gulyás Veronika lépett elő főszervezővé.

Az idei program a már kialakult hagyományoknak megfelelően kerül megrendezésre. A résztvevőket 10.45-re várják a Szent György-hegy kapujánál, ahol a polgármesteri köszöntőt követően Nagy Tamás novai plébános megszenteli a szőlővesszőt. Ezt követi a pincék borkóstolóval egybekötött látogatása, amelynek egyik helyszínén Tüh Annamária mikológus tart növényvédelmi előadást. A program a késő délutáni, kora esti órákban a TreFontane kápolnánál ér véget.