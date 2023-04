A nyitással egyidőben Kardos Ferenc könyvtáros a Tarnóczky klubba várja az érdeklődőket. Segítségével a könyvtári adatbázisokban mélyülhetnek el a látogatók, a várossal kapcsolatos fotókat és dokumentumokat is szívesen fogadják. Ugyanekkor a gyerekek már az olvasást népszerűsítő AZOLOvagok csatáját vívhatják, melyhez a segítséget Fenyvesi Attila könyvtáros adja. Majd 11 órától Mesés papírszínház foglalkozást tart alsó tagozatos diákoknak Szabó Eszter könyvtáros. A klasszikus és kortárs papírszínházi történetek a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repítik a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Amennyiben lehetőség van rá, a történethez tartozó kérdésekre is válaszolhatnak a diákok az AZOLO.hu internetes oldalon. A bibliotéka 11 és 15 óra között a Föld napja programhoz is kapcsolódik és kitelepül az Eötvös tér déli (kórház felőli) oldalára. Ide várják azokat, akik szeretnének könyvek közt böngészni, gólyalábazni, sakkozni, okostelefonon nagykarozni, QR-kódozni, vagy csupán egy könyvtárossal beszélgetni és mellette a többi Föld napi programban részt venni.