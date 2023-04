Az intézmény igazgatója, dr. Száraz Csilla elmondta: a kiállításokat, a könyvbemutatókat az idősebbek látogatják, de ilyenkor a fiatal családosokat is megszólíthatják, akik a gyerekkel együtt szívesebben érkeznek a múzeumba. Most is lehetőség nyílt kézműves foglalkozásra, rengeteg dísz készült, és a szülők egy kamarakiállítást is láthattak. Megtekinthették a Thúry György Múzeum gazdag néprajzi gyűjteményét, melyen az egykori tojásfestések is szerepet kaptak. Ezen felül dr. Kerecsényi Edit által készített felvételeken repülhettek vissza dédszüleik idejébe, ahol az egykori húsvéti szokásokba is bepillantást nyerhettek.