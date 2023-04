A történet a cári Oroszország egy elegáns szállodájában kezdődik, ahova sorra érkeznek a vendégek. Sybill párizsi énekesnő, Petrov, az utána szökő, akár a hadifogságot is vállaló orosz tiszt, Poire a művésznő impresszáriója és annak újdonsült felesége, Charlotte. A szerelmesek Párizsba indulnának, de megjelenik a kormányzó. Sybillből Nagyhercegnő lesz, a Nagyhercegnőből Sybill. Mindenki Petrovot akarja, aki viszont Sybillt. És a Nagyhercegről még szó sem esett, pedig ő is mást akar! A szerző sikereinek csúcspontját jelentette a Király Színházban 1911-ben bemutatott Leányvásár című darabja, a Sybill volt azonban a mű, mely nemzetközi hírnevet is szerzett Jacobinak.