Megyeri Anna muzeológus történész egy kis írást is küldött indoklásul.



Megyeri Anna kedvenc Petőfi-verse, de olvasásra ajánlja még az Arany Jánoshoz és A kutyák dala címűt is.

1966-ban 10 éves koromban kaptam, bizonyára szüleimtől a Szépirodalmi kiadó által megjelentetett kétkötetes Petőfi összest. Ronda, piros műanyag borítójának gerincén kék sávval, belsejében - immáron sárgult, sőt barnult - lapokra , apró betűkkel nyomott művekkel. Az ifjú zseni, szerelemmel teli, a tájat és felhőket csodaként megélő, dacos forradalmár műveivel. Azóta is sokszor elővettem és olvastam, hiszem mindig az irodalom volt a kedvencem. Gondoltam is rá, hogy kidobom, lecserélem egy szebb kiadással. De aztán a lemondtam róla, a szokásos nosztalgia miatt, pedig ajánlás sincs benne. Mindig volt alkalom, hogy elővegyem, belenézzek, Zsuzsám, felkérésednek hatására sem a számítógéphez nyúltam.

Na, de aztán odaültem, meghallgattam Bodrogi Gyula előadásában A tintásüveg című verset, amihez szomorú, talán egész életemre kiható emlékem fűződik. Ugyanis belesültem kislányként, Megyeriként, egy iskolai versmondó versenyen. Úgy, hogy éppen széttártam a karom, próbálva hatásosan hangsúlyozni, s nem jöttek a szavak. A tanárnő súgása aztán átlendített a szégyenen, ami azért sokáig fájt.

De továbbra is szerettem a verseit, ha a versmondást fel is adtam, köszönhetően ragyogó tanáraimnak. A könyv pedig főiskolai tanulmányaim során került sokszor a kezembe.

Sajnálom, de nincs kedvencem, népszerű versei mind hozzám szólnak, gyakran idézem mondatait, ahogy oly sokan. Most csak válogathatok azok közül, amik megérintenek, s jó alkalom, hogy ismét kézbe vegyem a több mint fél évszázados kiadványt.

Választottam is hármat, elsőként azt, amiből sokszor idézek manapság. Hol a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobában. Sokszor csupán ez jelentheti a boldogságot, amivel meg kell elégednem, s az ukrajnai, törökországi, iráni események fényében ez nem is kevés. A másik Arany Jánoshoz írt verse, amit mindig is szerettem. De a kutyák dala is zseniális, s hosszan sorolhatnám. Azért ajánlom az elsőt.

Petőfi Sándor: Téli világ

Megölte valaki magát,

Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér

A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



A napszámos, napszámosné

Tuskót fürészel és hasít;

Daróc pólyában gyermekök

A szélvésszel versenyt visít.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



Jár nagy léptekkel föl s alá

A katona az őrhelyen,

És számlálgatja lépteit;

Kínjában mást mit is tegyen?

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



A hosszulábu drótostót

Kopott gubáját cepeli;

Az orra érett paprika,

S hidegtől folynak könnyei.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



Barangol a vándorszinész

Egy falutól a másikig;

Meleg ruhája nincs ugyan,

De mindazáltal éhezik.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



Hát a cigány?... vacog foga

A rongyos sátorok alatt;

Kopogtat a szél és bemegy,

Bár a cigány nem szól: szabad!

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



Megölte valaki magát,

Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér

A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.



Pest, 1845. február