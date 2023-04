Közvetlenül a szlovén-horvát határ mentén ugyanis Kapca a legnyugatibb muravidéki település, amit nemzetiségileg vegyesen lakottként tartanak nyilván, a szomszédos Hotizán már nincsenek magyar családok. A helyi magyar közösség többek között ezért is tartja fontosnak az anyanyelv és a magyar kultúra ápolását, minden olyan alkalmat megragadnak a közösségi rendezvények megtartására, ami a magyar nemzetiséghez kötődik. A magyar költészet napja – ami egyben a helyi művelődési egyesület névadója, József Attila születésének évfordulója is – ilyen esemény. Herzenjak Mária úgy fogalmazott köszöntőjében: bár elsősorban József Attilára emlékezünk ilyenkor, de valójában minden egyes költő ünnepe is ez a nap, hiszen ők azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseit alkalmazva fogalmazzák meg helyettünk is mindazt, amit mindannyian el szeretnénk mondani.

József Attila munkásságáról dr. Zágorec Csuka Judit irodalomtörténész, muravidéki magyar költő, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója beszélt. Kiemelte: tragikus sorsú, de gyönyörű lelkű, aranypennás költő volt, aki egész életében hiányt szenvedett, ezért költészetét is a vágyódás érzése szőtte át. Számos versében örökítette meg a nélkülözést, többek közt innen is tudhatjuk róla, hogy bár vágyódott a szeretetre, az ölelésre, a betévő falatra, ugyanakkor értette a szépet, az élet csodáját, a rügyfakadás valódi üzenetét is. Ugyan azt hitte, sehova sem tartozik, mégis otthonra lelt minden verset, irodalmat szerető ember szívében.

Az ünnepségen a Petőfi 200 emlékév jegyében Petőfi Sándorról is megemlékeztek, többek közt a helyi népdalkör ünnepi összeállításával.