Portálunk az országos programokhoz kapcsolódva arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó interjúalanyokat is játékba hív, így reméljük, sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban.

Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A sorozatban már közreadtuk Az év zalai embere díj jelöltjeinek kedvenc Petőfi-versét, majd a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei is csatlakoztak a felhívásunkhoz. A zalai könyvtárosok csapata is bekapcsolódott lapunk sorozatába.

Ezúttal a zalai közművelődés ismert és köztiszteletben álló képviselői árulják el, melyik költemény kíséri őket egy életen át.

A kanizsai Lengyák István egy kis írást is küldött indoklásul.

Lengyák István kedvenc Petőfi-verse

Ha valakit egy picit is megérint a magyar kultúra szele, annak szinte elkerülhetetlen, hogy ne ütközzék bele, ne találkozzon Petőfi Sándor lágyan simogató szellőjével vagy fergeteges viharával. Nekem ez korán megadatott, és végigkísérte egész életem.

Az ember mikor már a szépkorúak kenyerét eszi, egyre többször, és egyre szebbé váló emlékekkel nosztalgiázik vissza gyermekkorába. Magam is így vagyok, s mostanában gyakran idéződnek fel azok az emlékek, amiket akkor éltem át 4-16 éves koromban, amikor nevelőapán Pati Ferenc erdésznek köszönhetően a családunk csonkakői és a Szalasztó-pusztai erdészházban lakott. Bizonyára már korábban is, de amire visszaemlékezem, itt érintettek meg először a költő szép szavainak népdalos változatai.

Abban az időben az erdészházakban nem volt villany. A sötétedő este hűvöse – különösen télen, vagy rossz időben – gyorsan beterelt bennünket a házba. A petróleum a lámpában gyorsan fogyott, így aztán, ha megvacsoráztunk, megmosakodtunk, a konyhában telepedtünk le, és a sparhelt (ejtsd sporhelyt – főző-sütő tűzhely) nyitott ajtajának fénye köré telepedtünk le, s hallgattuk szüleinktől a meséket, történeteket. Vagy énekeltünk. Apánk nagyon szépen játszott citerán és harmonikán. (mindig gombos harmonikája volt, de nekünk később billentyűset is vett). Éneklésnél ezeket mindig elővette és azzal kísérte közös időtöltésünket. De úgy is volt, hogy elkezdett valamelyiken játszani, és az hozta elő a dalolási kedvünket.

A magyar nótákat is nagyon szerette, és köztük bukkantak fel először azok a dalok, amiről nagyon sokan nem is tudják, hogy Petőfi Sándor verseit éneklik. Először mi is így voltunk testvéreimmel, amíg apánk el nem mondta, hogy mit is énekelünk. De utána a dalok szövegének szépsége hamar elővetette velünk a könyvespolcról a kissé már nyúzott Petőfi kötetet. Azokat a verseit, amiket legjobban megszerettünk akkor, gyermekként énekeltük, vagy olvastuk először. Mi akkor tanultuk meg a Befordultam a konyhára, a Kis lak áll a nagy Duna mentében, a Cserebogár, az Ereszkedik le a felhő, a Fa leszek, ha fának vagy virága, a Fürdik a holdvilág vagy a Juhászlegény kezdetű verseit.

Később persze másokat is.

Később, már felnőttként is szívesen dalolásztam ezeket, s adtuk tovább segítőimmel a nyári táborok esti tábortüzeinek együvé tartozást és barátságot érlelő meleg fényénél tanítványainknak. Mostanában sokszor visszagondolok ezekre az időkre, és a neten ilyenkor előkeresem a dalokat, s neves művészek előadásában hallgatom. Köztük van Béres Ferenc, a magyar kultúra lovagja, kihez személyes ismeretség fűzött, s akinek előadásait Nagykanizsán is sokan szerették.

Petőfi Sándor: Fa leszek

Fa leszek, ha fának vagy virága.

a harmat vagy: én virág leszek.

Harmat leszek, ha te napsugár vagy...

Csak, hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:

Akkor én csillagá változom.

Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy

Egyesüljünk) én elkárhozom.

Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. - szept. 8. között

Ezen a két internetes elérhetőségen is ő énekli Petőfi Sándor talán legszebb szerelmes versét:

https://www.youtube.com/watch?v=g3zs8BGneiU , https://www.youtube.com/watch?v=Dy4jJexRyeE