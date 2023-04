Az egyesület a tájházak napját ki is szélesítette, mivel most első ízben azzal a nemzetiségiek napjával kötötték össze, amit korábban a település művelődési házában szoktak megrendezni. A rendezvény megnyitóján Kovácsné Deák Erzsébet, a szervező egyesület elnöke többek között arról beszélt: a tájházak napja remek lehetőséget kínál arra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó nyitvatartás kezdetén bemutassák szűkebb pátriájukat, a falvak lakóinak egykori életmódját és paraszti kultúráját, valamint mindazt, ami a ránk maradt hagyományokból hasznosítható és újraélhető is egyben. Kiemelte: a tájházak ünnepe Szent György napjához, április 21-hez köthető. Egykor ez volt a tavaszi állatkihajtás napja, mostanra pedig a megújulás egyik szimbólumává vált.

A horvátországi Donji Vidovec gyermekcsoport is fellépett

Fotó: Gyuricza Ferenc

Magyar, horvát és szlovén nyelvű köszöntőt dr. Gadányi Károly, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a község díszpolgára mondott. Ennek során kitért arra, hogy a rendezvény helyszíne az egyesület fennállásának 30. évfordulóján, 2021-ben átadott tájház a helyi és környékbeli horvátok, valamint minden ideérkező vendég otthona. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájház – ami mára közösségek találkozási helyévé is vált s jelentős kormányzati támogatással, illetve a helyiek áldozatos munkájának eredményeként jöhetett létre – is kinyithatta kapuit. Emellett örömét fejezte ki amiatt, hogy az épület ma már nemcsak azt mutatja meg, miként éltek eleink egykor, de köszönhetően a fellépő csoportoknak, élettel is megtelt.