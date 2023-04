A kötetben szereplő versek közt vannak egészen újak és több évtizede írottak is - tudtuk meg a szerzőtől, kinek első kötete a A Hold lánya 2019-ben jelent meg. Elmondta, hogy az új kiadvány folytatása ennek, hasonló tematika szerint szerepelnek benne a költemények. A legfőbb ihletet adó témák továbbra is az Isten, haza, család, de vannak hazafias, szerelmes versek, illetve az ismerősökhöz, barátokhoz kötődő írások is megtalálhatók. A verseskötet címe pedig arra utal, hogy változnak a korok, az emberek, és nem biztos, hogy jó irányba. A címválasztásban továbbá egy számára kedves imádságos könyv is segítségére volt, melynek címe Az idő országútján.

Dr. Paczolay Ilona hozzátette, nagy megtiszteltetés számára, hogy a költészet napján mutathatta be verseit a közönségnek. Arról is beszélt, hogy további költemények is születtek az utóbbi időben, szeretné, ha egy harmadik kötetben ezek is helyet kapnának.

Az irodalmi esten Horváth László, a város polgármestere mondott köszöntőt, majd a szerző életéről, munkásságáról és az új verseskötetről Tóth Sándorné, a Lenti Arany János Általános Iskola igazgatója beszélgetett a költővel.