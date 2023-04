A programot az önkormányzat Kocsis Edit művelődésszervező ötlete alapján szervezte meg. Az ötletgazda köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta: közösségi összefogás eredménye a találkozó, melyen a szepetneki felnőttek a helyi színjátszó kör tagjaival együtt arra vállalkoztak, hogy megtanulnak egy-egy verset a szabadidejükben. Mi több, vállalták, hogy közönség elé állnak ezzel is példát mutatva a fiataloknak, továbbá népszerűsítik a versek és versmondás szeretetét.

Fotós: Szakony Attila

- A legismertebb Petőfi versekből kötöttünk egy nagy csokrot elszavalt és énekelt formában - folytatta Kocsis Edit, aki maga is csatlakozott a versmondókhoz. - A meghívott vendég előadónk, Farkas Tibor énekmondó, a kanizsai Igricek együttes alapító tagja a kedvünkért két verset is dallamra hívott, amelyekkel gyarapítja saját repertoárját is.

Hozzátette: az érdeklődők hallottak olyan műveket, amelyek Petőfiről szólnak, de más tollából születtek. Babits Mihály verse Petőfi születése után és napjaink előtt 100 évvel 1923-ban jelent meg a Nyugat című folyóiratban. Kevesen tudják, hogy a szintén 200 éve született Madách Imrét nemcsak íróként, hanem költőként is számon tartják, s Petőfi őt is megihlette.