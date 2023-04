Portálunk az országos programokhoz kapcsolódva arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó interjúalanyokat is játékba hív, így reméljük, sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban.

Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A sorozatban már közreadtuk Az év zalai embere díj jelöltjeinek kedvenc Petőfi-versét, majd a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei is csatlakoztak a felhívásunkhoz. A zalai könyvtárosok csapata is bekapcsolódott lapunk sorozatába.

Ezúttal a zalai közművelődés ismert és köztiszteletben álló képviselői árulják el, melyik költemény kíséri őket egy életen át.

Kassai Zoltánné Szarjas Gertrúd nagykanizsai festőművész hozzánk küldött válaszában ezt olvashatjuk:

"Petőfi műveiből a helység kalapácsa a kedvencem. Nagyon vidám történet, tele veretes jellemekkel. A régi nagy színészekkel láttam mint szin- darabot. Bessenyei,Major, Mezey Mária gyerekként és most várom az új feldolgozást a Tv.-ben. Szemérmetes Erzsók volt a kedvencem. Gyerekkoromban a János vitéz volt a kedvenc mesém Nagyanyám többször felolvasta. Amikor már tudtam olvasni ,magam is. Gyerekként lerajzoltam Tündérországot.

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)

Erzsók asszonyom ékes,

Holdkerek arculatán, - hol még csak

Ötvenöt év lakozik, -

Örökös hajnalnak

Pirja dereng.

S innen ez elnevezés.

Vannak ugyan, kik

Állítni merészek,

Hogy Erzsók asszonyom arcát

Nem a szende szemérem,

Hanem a borital festette hasonlóvá

A hajnali pirhoz.

De ezek csak pletyka beszédek;

Mert Erzsók asszony nem is issza a bort...

Csak ugy önti magába.

Illyen a rágalom aztán!

Oh ez előtt nincs

Szentség a föld hátán,

A legszűzebb ártatlanságnak

Tiszta vizét is

Bémocskolja iszappal,

A hóra sarat hány,

És... de hová ragadál?

Oh fölhevülésnek

Gyors talyigája!

Vissza tehát

A szemérmetes Erzsók

Ötvenöt éves bájaihoz.

Berkenyésné Ildikó, a Zalamerenyei Népdalkör vezetője levelében ezt írja:

Örömmel teszek eleget kérésnek, mert Petőfi Sándor az egyik legkedvesebb költőm. Nagyon sok versét megtanultam csak úgy, kedvtelésből, a magam szórakoztatására. Nemrég adtunk kis irodalmi műsort népdalkörömmel, a Zalamerenyei Népdalkörrel a zalakomári idősek otthonában Petőfi 200 címmel. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok-sok Petőfi verset együtt szavaltunk, énekeltünk az otthon lakóival. Nehéz választani "legkedvesebbet." Az igaz, őszinte, önzetlen, odaadó szerelemről szóló vers áll legközelebb szívemhez-lelkemhez.

Címe: FA LESZEK, HA FÁNAK VAGY VIRÁGA

Fa leszek, ha fának vagy virága.

Ha harmat vagy: én virág leszek.

Harmat leszek, ha te napsugár vagy...

Csak, hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:

Akkor én csillagá változom.

Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy

Egyesüljünk) én elkárhozom.

Sokan éneklik kedvelt nótaként is , de kevesen tudják, hogy a vers Petőfi Sándor költeménye.