Az én Petőfim című előadásával érkezett Jantyik Zsolt Lentiben, aki ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ő egy igazán szubjektív képet rajzol Petőfi Sándorról.

-Igaza van azoknak, akik azt vallják, hogy egy kicsit mindenkiben benne van Petőfi – magyarázta. - Egy olyan költőtől beszélünk, aki nem csak hazánkban, a határon túli magyarság körében, hanem a világ más pontjain is olyan hatást fejtett ki, amit nem is gondoltunk volna. Például Pekingben 1989-ben a Tienanmen téri vérengzés során, mikor a kínai hadsereg katonái megtámadták a diáktüntetés résztvevőit. Ők akkor ott azt szavalták, hogy Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem….egy Petőfi vers késztette összefogásra a fiatalságot a tankok ellen. Petőfi hatalmas egyéniség volt, ezt szeretném megmutatni a hallgatóságnak, illetve beszélek azokról az érdekességekről, furcsaságokról, amik a fiatalokat megfogják vele kapcsolatban, és lehet, hogy az idősebbeknek is újonnan hatnak, mert esetleg mást, máshogy tanultak annak idején róla.

Az egyik ilyen érdekesség, amit Jantyik Zsolt említett, egy személyes találkozásból fakad.

-Mikor a debreceni művelődési központ igazgatója voltam, megjelent nálam egy burját apa és a lánya - mesélte. - A burjátok egy mongol népcsoport, főleg Oroszországban és Mongóliában élnek. A férfi ismert matematikus, lánya pedig matek szakra jelentkezett a debreceni egyetemre Ők Petőfi leszármazottainak tartják magukat. Érdekes, hogy a burjátoknál sokáig nem volt írásbeliség, ha szóban, szájhagyomány útján minél több őst tudnak felsorolni, annál régebbi a család. A matematikus családjában a 6-7. generációnál feltűnik az a név, hogy Alexander Petrovics magyar költő. A burjátok általában nem túl magasak, viszont ez a két ember az átlaghoz képest igen, és Petőfiről is tudjuk, hogy magas volt és vékony. Persze nem tudhatjuk biztosra mindezt, de érdekes, hogy ők így tartják.

A másik érdekesség, amiről szintén beszélt, a János vitéz születése. Horváth Nepomuki János Ráckeve neves alakja, a napóleoni háborúk huszárkapitánya, I. Ferenc osztrák császár és magyar király testőre, számos kitüntetés, többek között a legmagasabb pápai elismerés, a Krisztus-rendjel birtokosa. Egyesek szerint Petőfi Sándor róla mintázta János vitéz alakját. Életével kapcsolatban számos tévhit él, amelyek máig tartják magukat.

Arról is beszélt az előadó, hogy manapság leginkább az Ukrajnában dúló háború foglalkoztatja. Nemrég Karádi Katalin Valahol Oroszországban című dalát dolgozták fel társaival a béke jegyében, nemsokára ennek klipje is megjelenik. Emellett verset írt a háború kapcsán, ezt Helyzetjelentés címmel lehet olvasni.

Közben közművelődési szakemberként járja az országot és a Kárpát-medencét, és a legjobb közösségi gyakorlatokat igyekszik közkinccsé tenni a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesülete szervezésében.

Jantyik Zsolt Karcagon született, az általános iskolát Ecsegfalván végezte, majd a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett és a Debreceni akkori Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen folytatta tanulmányait. Közművelődési szakemberként 1990-ben végzett magyar–népművelés szakon.

A kollégiumi évek alatt, majd a katonaságnál egyre jobban kialakult benne a zene iránti szeretete és megérintette a zeneszövegek szívhez szóló üzenete. Dalszövegei a Bikini, a P. Box, Vincze Lilla, Csepregi Éva, Varga Miklós, Végváry Ádám és saját zenekara, a PG Csoport előadásában váltak slágerekké. Nemcsak dalszövegek, hanem forgatókönyvek és versek is kerültek ki már tollából.

Összegyűjtött írásai Világeső 1986–2002 címmel jelentek meg önálló kötetben válogatott régi és új dalokkal – CD melléklettel. Ezüstbojtár című mesejátékának ősbemutatója 2015-ben volt.