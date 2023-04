A programok sora április 14-én (péntek) 18 órakor kezdődik, amikor is Gécseg András festőművész vezette nagykanizsai Pasztell csoport alkotói első alkalommal mutatkoznak be az intézményben. Ezt követően április 15-én (szombat) 19 órakor a Nagykanizsai Fúvószenekar Tavaszi koncertjét tartja, majd április 16-án (vasárnap) 16 órától zenés bábelőadást szerveznek Pásztohy Panka mesekönyvei alapján. A történet szerint Lili épp nagycsoportos óvodás. Egykettőre összebarátkozik a zöld kerítéses ház kertjében felbukkanó kiskutyussal, és el is nevezi Pitypangnak. Egy nap azonban eltűnik a kiskutya, de Lili nem adja fel, és megkeresi. Ezután már jóban-rosszban együtt vannak, mert egy gondoskodó gazdi mellett a kiskutya igazi társ lehet. Kalandos, szeretetteli mese barátságról, állatszeretetről, örökbefogadásról, kutyatartásról óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Legközelebb a családokat április 19-re (szerda) 19 órára várják, amikor a magyar költészet napja alkalmából a Szabad-ötletek jegyzéke című művet mutatja be a zalamerenyei származású Sütő András színész. Az előadásról csak annyit: egy intim vallomás és egy csodálatos utazás a lélek legbelseje felé, rengeteg verssel. Érdemes április 20-án (csütörtök) 18 órakor is visszatérni a Medgyaszay Házba, hiszen a Kalandozó kanizsaiak sorozatának keretében Markó Roland 80 perc alatt a Föld körül című előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Április 22-én (szombat) 18.30 órakor pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat dicsőítő estjén vehetnek részt. Ezután április 25-én (kedd) 19 órakor a Krátky István Egyesület szervezésében a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar Mozart című koncertjével jelentkezik, melyen a szepetneki származású Papócsi Róbert vezényel, zongorán pedig Tóth László játszik. Majd április 26-án (szerda) a Retro kávéházi esték sorozatának keretében Füst címmel Pokorny Lia zenés estjét élvezhetik a látogatók. Közismert, izgalmas, érzéki hangulatú dalok légies zongorakíséretre, eredeti és humoros prózai átkötésekre és az ezzel dalról dalra együtt élő füstös hangra építve. Hangra, amely hol karcol, hol finoman simogatva vezeti át hallgatóit az előadás akkordjain. A hónap programjainak a sorát április 27-én (csütörtök) 19 órakor a nemzetközi jazz nap keretében fellépő Baló István Projekt műsora zárja.