Portálunk az országos programokhoz kapcsolódva arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó interjúalanyokat is játékba hív, így reméljük, sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban.

Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A sorozatban már közreadtuk Az év zalai embere díj jelöltjeinek kedvenc Petőfi-versét, majd a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei is csatlakoztak a felhívásunkhoz. A zalai könyvtárosok csapata is bekapcsolódott lapunk sorozatába.

Ezúttal a zalai közművelődés ismert és köztiszteletben álló képviselői árulják el, melyik költemény kíséri őket egy életen át.

Fekete Zsófia Melinda

az Orff Ütőegyüttes vezetője kedves Petőfi verse a Fa leszek című, amelynek kapcsán így ír:

"Minden művészeti alkotásban a világ érzelmes és szép oldalát keresem, legyen az zene, költészet, tánc vagy képzőművészet. Művészként lételemem az álmodozás, mert szeretem később az álmaimat valósággá változtatni. Éppen ezért minden olyan alkotást kedvelek, melyek a hétköznapi világból kiszakítanak bennünket és elkalauzolnak egy szebb, varázslatosabb, őszinte érzelmekkel teli világba.

Petőfi költészetében is rengeteg hasonlót lehet felfedezni, kedvenc versem Tőle a 'Fa leszek, ha...' c. vers, melyben csodálatos képekkel tárja elénk legféltettebb, legnemesebb érzelmeit."

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...

Fa leszek, ha fának vagy virága.

Ha harmat vagy: én virág leszek.

Harmat leszek, ha te napsugár vagy...

Csak, hogy lényink egyesüljenek.



Ha, leányka, te vagy a mennyország:

Akkor én csillagá változom.

Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy

Egyesüljünk) én elkárhozom.

Sóstainé Márfi ibolya, a Magyar Kultúra Lovagja (Szepetnek)

Petőfi Sándor Világosságot! című versét kedveli a legjobban, erről így ír:

"Kedvencem ez a Petőfi-vers. Nagyon régóta az, tizenkettő-tizenhárom éves koromban magam találtam rá. Hogyan? A Kincses Kalendárium utolsó oldalán Petőfitől A XIX. század költői című versből volt egy részlet, s bent a teljes vers. Naponta láttam, ott volt a varrógép szélén, naponta elolvastam, szinte kívülről tudtam. Az érdeklődésem nagy lett, a Petőfi-kötetet nem tudtam letenni. Ekkor találtam meg a felszólítást: Világosságot! Petőfi olyan gondolatokat, kérdéseket, óhajokat írt meg, amelyek akkor kamaszként engem is foglalkoztattak. Azt éreztem, nekem s helyettem szól Petőfi. Újra és újra hangosan mondtam egy-egy részt, aztán érveltem, újabb kérdéseket tettem fel. Mi vár rám, ránk az életben?

A gondolkodás a létünkről -- az különösen tetszett. A gondolkodásmód, mely szerint másokkal együtt és másokért is élünk. Lehet, hogy sokszor töprengünk az élet s az életünk értelmén. A vers megtanított arra, hogy kérdéseket tegyek fel. Megtanított arra, hogy elmélkedjek, filozofálgassak, a kételyeimet és az érzelmeimet sem hallgassam el.

A verset, a kérdéseket azóta is gyakran ismétlem magamnak. Mindig találok újabb érveket, ma már korosodottabban újabb összegzéseket vagy talányokat.

Magyartanárként nagyon szerettem Petőfit tanítani. A költészetét és az embert a társadalmi-történelmi háttérrel együtt. Lángelmével, lángérzelemmel megáldott zseni volt ő, s mint minden tehetség, egyben kiemelkedő, s tán különc is a köznapi értelemben. Költészete sokszínű, s ezt a középiskolában, később az általános iskolában volt módon bemutatni. Az osztályaimban mindig volt több versmondó, akik által a diáktársaknak még hatásosabbá lehetett tenni a tanulást. A rég tanult verseket jó volt hallani nekik az ő előadásukban. Az újabbakat, részletekkel – kívülről is – velük együtt közösen tanultuk, nem sokat, de azt emlékezetbe vésve. Akik kevés művét ismerik, sok élményt és ismeretet veszítenek, s tán nem is veszik észre, hogy Petőfit emiatt nem kedvelik.

Kedves emlék erősíti számomra, hogy miért is kedvenc ez a vers. Amikor már én is a zákányi iskolát járási versmondó versenyen képviselhettem nyolcadik osztályos koromban, akkor a Világosságot! és A XIX. század költői című Petőfi-verseket és egy Jizi Wolker és egy Brecht-verset mondtam el …a kételyről. Mondtam a verseket, mintha előadást s magyarázatot tartanék – nem szavaltam….Az egyéniségemhez, a személyiségemhez akkor s azóta is így kapcsolódik a vers, a versmondás. A repertoárom is más érték volt ahhoz képest, hogy a többiek kétharmada a „ Balog Andris nyakkenője „ , meg a „ Ne lőjj, fiam, mert én is ott vagyok „ sorait üvöltötte. Nagy sikerem volt, s leginkább az, hogy a zsűri elnöke: Bartol Antal tanár, népművelő s azóta Kazinczy díjas, a csurgói gimnáziumi éveim alatt még több segítséget, lehetőséget adott a fejlődésemhez.

Ez a vers az életem és a pedagógusi pályán minden területén is motiváló volt, az ma is. Világosságot! kívánok én is a szó jelképes értelmében.