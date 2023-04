Roland egy napjainkban divatos megoldást, a zenészek közötti együttműködést választott a dalhoz, így azt a BöröczRoli feat. Horváth Milán név alatt jelentették meg. Az énekes-dalszerző szerint bár a Senkid lenni a korábbi dalaihoz képest valóban új irányvonalat jelent, ám a zene romantikus jellege így is megmarad.

– Eredetileg az volt a szándékunk, hogy Csörnyeföldön élő Milán számára írok egy dalt, menet közben azonban meggondoltuk magunkat, és úgy döntöttünk, hogy inkább egyesítjük erőinket, vagyis közös számmal jelentkezünk. Egy kicsit mindkettőnk számára újdonságot jelentett ez, hiszen általa Milán is kikacsinthat a popzenei világba, én pedig a mulatós vonalhoz kerültem valamivel közelebb.

Roland hozzátette: ahogy eddigi szólómunkái, úgy a Senkid lenni szövege is a szerelmes töltetű, annyi különbséggel, hogy míg korábbi szerzeményeinek általában pozitív kicsengése volt, most egy szerelmi csalódásról énekelnek, azaz egy párkapcsolati problémát mutatnak be. A dalt a Delta bulizenekarból ismert Szalay Balázs hangszerelte, a klipet a szombathelyi Németh Zoltán, azaz PZ rendezte, akinek lánya, Rebeka alakítja a női főszereplőt.