Az előadás létrehozóinak sajtóanyagában a következők olvashatók:

Kilenc könnyűzenei versfeldolgozás; Petőfi Sándor forradalmi lelkülete, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő ereje és a költő alakja is megelevenedik abban a formabontó zenés előadásban, amely egyből dupla telt házas előadással mutatkozott be március 15-én Budapesten, a Hagyományok Házában, majd országjáró körútjának kezdetén, Balassagyarmaton is nagy sikert aratott április 12-én.

A produkció gerincét Petőfi versei adják, amelyek közül kilencet népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukhoz illeszkedően. Aurevoir. (Ki vagyok én? Nem mondom meg…), Dánielfy Gergő (Nem ért engem a világ), Ember Márk (Föltámadott a tenger…), Paulina (A szabadsághoz), Romengo (Ha az Isten…), 4S Street (Szeretek én), Trap kapitány és a Tha Shudras (Szeptember végén), The Biebers (1848), valamint Sena (Egy gondolat bánt engemet…) videoklipet is készített a megzenésített versekhez, amelyek ugyancsak megjelennek a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében megvalósuló egyórás színdarabban.

A Petőfi-versmegzenésítések klipjei már elérhetőek a Kertész Imre Intézet Youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYu2jHE6jKx7apE2_VRxP-122tFoGT5n.