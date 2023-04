A dr. Száraz Csilla régész és Szmodics-Tugya Beáta archeozoológus kurátorok által összeállított gazdag leletanyagot az élők és a holtak „lakóhelyei” szerint tematizálták, azaz a látogató képet kaphat arról, hogy milyen házakban laktak, mit ettek és dolgoztak az Árpád-kor és a középkor emberei, ugyanakkor a temetkezési szokások, a korokra jellemző betegségek is kulcsszerepet kapnak.

A megnyitón elsőként Balogh László polgármester mondott köszöntőt, majd Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke méltatta a múzeumi szakemberek munkáját. Végül dr. Vándor László nyugalmazott megyei múzeumigazgató szólt a kiállításról. Mint mondta: a tárlat egyedülálló a maga nemében, hiszen Zalában nincs ehhez hasonló kiállítás, ráadásul olyan információk tudhatók meg az Árpád- és a középkor emberéről, melyekre a történelemkönyvek sem térnek ki.

A megnyitó egy pillanata

Fotó: Szakony Attila

– A kiállítás meghatározó látványeleme az 1:2 méretarányban felépített Árpád-kori lakóház, amely az egykori települések alapsejtjét képezte – mutatta dr. Száraz Csilla, aki hozzátette: az úgynevezett veremházban általában csak az anya és a gyerekek aludtak, a férfiak vagy a szabad ég alatt, jobb esetben sátorban pihentek. – Rekonstruálásra került egy különleges leletekkel teli Árpád-kori kút is, amelyet eredeti funkciójának elhagyása után nemcsak háztartási szeméttel töltöttek fel, hanem egy kovácsműhely hulladékanyagával is. De a korabeli falvakat megidéző exteriőrökön keresztül a látogatók megismerhetik a legfontosabb mesterségek, a fazekasság, a vasolvasztás és a kovácsmesterség lenyomatát is.

A múzeum épülete

Fotó: Szakony Attila

Szmodics-Tugya Beáta archeozoológus az Árpád-kori sírokról és temetkezési szokásokról beszélt. Mint mondta: a sírok tájolása minden esetben Ny-K-i irányú volt, a sírmélység 55-80 centiméter között váltakozott, a testhelyzet minden esetben nyújtott volt, a halottak valószínűleg összekulcsolt kézzel kerültek a sírokba. Meg arról is, hogy az ezer évvel ezelőtt élt emberek átlagosan 40-45 éves korukig éltek, hiszen egy fertőzést, vagy tályogot és a kemény fizikai munka okozta testi elváltozásokat akkor még nem tudták kezelni, gyógyítani.

A Thúry György Múzeum új kiállítása december 31-ig várja mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a régi korok mindennapjaiba.