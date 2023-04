A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogatásával olyan nemzetközi sztárvendégek érkeznek Zalacsány-Örvényeshegyre, mint Candy Dulfer, a Gipsy Kings by Diego Baliardo, Kevin Davy White, vagy a Deladap. Számos magyar előadó is fellép a fesztiválon; a legnagyobb érdeklődésre számot tartó hazai formáció a Csík zenekar és az Anima Sound System. A zenei csemegék listája igen hosszú; Juhász Gábor Gramofon- és Artisjus-díjas jazzgitáros triójával, Karosi Júlia jazzénekes vendégszereplésével mutatja be Planets című új albumát.

Fotós: Toroczkai Csaba

Gyárfás István jazzgitáros triója az „In memorian Szabó Gábor” című koncertjével a világ legismertebb magyar jazzművészének emléke előtt tiszteleg. A kuriózumok sorát bővíti az a Németh Ferenc is, aki világhírű jazzdobosként Zalacsányba tér haza New York-ból. A júniusi fesztiválra igazi nagyágyúkat hoz magával: Seamus Blake tenor-szaxofonost, aki jelenleg a Pink Floyd alapító-énekes Roger Waters zenekarában játszik, és Gilad Hekselman gitárost – ők együtt ma az amerikai jazz élet legkeresettebb előadói.

Mindezek mellett izgalmas kísérőprogramokra lehet számítani; ilyen például a fesztivál helyszínén zajló nyílt régészeti ásatás, ahol a közönség is bekapcsolódhat majd a Zalacsány-Örvényeshegyi Pálos Emlékhelyen zajló feltárási munkákba. Szintén a történelmet kedvelők számára nyújt érdekes programlehetőséget a Pálos települések országos találkozója is. Külön hangsúlyt kapnak az irodalmi programok, kortárs szerzők könyvbemutatói. Az Örvényesvölgy Fesztivál az egész családnak kikapcsolódást nyújthat; interaktív mesejátékokkal, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal várják a kisebbeket. Az idilli, lenyűgöző szépségű helyen tartalmas élményekkel gazdagodhat mindenki június 9-én és 10-én, valamint 16-án és 17-én.