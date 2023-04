A Salla Művelődési Központ és Könyvtár Irodalmi Szalon elnevezésű programsorozata részeként megszervezett író-olvasó találkozón Gyarmati Antal polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki arra is kitért, hogy Bischofné Hesinger Katalin rendkívül sokszínű alkotótevékenységet végez, hiszen egyaránt ír verset és prózát, illetve fest is, így aztán a most megjelent Át a hegyen illusztrációjához – akárcsak a megelőző verseskötetééhez – saját festményeit használta fel. A kiadó nevében Czupi Gyula ugyancsak méltatta a szerzőt, szerinte verseiben a belső történések lírai rögzítése jelentkezik.

A bemutatón a verseket Bischofné Hesinger Katalin személyesen adta elő, részben fia, a gitáron játszó Bischof András zenei kíséretével. Emellett szólt a kötet születésével kapcsolatos gondolatokról és tartalomról is, így a cím magyarázataként arról beszélt, hogy a sorsunk folyamatos menetelés a születés pillanatától, miközben megtanuljuk – jól vagy rosszul –, hogy miként kell boldogulni az életben.