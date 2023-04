A két alkotó közös vonása, hogy életük viszonylag késői szakaszában kezdtek el verseikkel jelentkezni. Az 1946-ban született Berkes József Tűz voltam címmel 2014-ben adta ki első kötetét, a nála sokkal fiatalabb, a felnőttkor küszöbét azonban már így is évtizedekkel korábban átlépett Nagy M. Katalin pedig most mutatkozhatott be először versekkel az olvasók előtt. Az irodalom azonban tőle sem állt távol, korábban egy mesekönyve jelent meg. Életútjuk közös pontja még, hogy miután mind a ketten szoros kapcsolatot ápolnak a költészettel, így gyakran vesznek részt irodalmi programokon, a közös pontot is így találták meg munkásságukban.

- Mindketten autodidakta módon kezdtünk el versírással foglalkozni – mondta Berkes József. – Én a hatvanadik életévem betöltése után, nyugállományba vonulásomat követően, amikor a felszabadult energiámat és szabadidőmet egy civil szervezet vezetése mellett az irodalommal való ismerkedéssel kötöttem le. Verseket írtam, s nekiálltam papírra vetni a családom, valamint a saját életem történetét.

Berkes József

Fotós: Gyuricza Ferenc

Berkes Józsefnek azóta összesen hat kötete jelent meg – beleértve a mostanit is. A már említett Tűz voltam kiadását követően 2018-ban jelentkezett újabb verseskötettel, illetve prózai írásokkal is. Még ugyanabban az évben meghívást kapott a Könyvhét budapesti rendezvényeire, részben ezáltal tudta továbbépíteni irodalmi kapcsolatrendszerét is. Baráti viszonyt ápol Madár János József Attila-díjas költővel és dr. Zágorec Csuka Judit muravidéki író-költővel – aki mentorként segíti pályáját –, de több szakmai szervezetnek, így a Pannon Írók Társaságának, a Magyar Nemzeti Írószövetségnek, a Magyar Újságírók Közösségének, valamint a Hévízi Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaságnak is tagja lett, legutóbb pedig a Krúdy Gyula Irodalmi és Művészeti Kör vette fel soraiba. A most kiadott kötetben a 2018 óta született versei kaptak helyet – számuk mintegy százra tehető –, de egy prózát is olvashatunk a szerzőtől. Versei terjedelmüket, témájukat és műfajukat tekintve is sokrétűek, háromsoros haikuk éppúgy találhatóak a kötetben, mint ódaszerű, sokversszakos költemények.

Nagy M. Katalin

Fotós: Gyuricza Ferenc

Nagy M. Katalin versei mély tartalmúak, személyes megközelítésűek, ezért szerzőjük életkockáknak nevezi azokat. Úgy fogalmaz: hangulatfüggő, léleknyitogató írások ezek, ezért is szánta rá magát nehezen, hogy a nyilvánosság elé tárja őket. Hogy mégis így történt, abban éppen Zalalövő városának van nagyon fontos szerepe, ugyanis egy ottani korábbi irodalmi esten mutatott be egyet közülük, s a jelenlévő közönség tagjai egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy az kötetbe kívánkozik. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a Berkes Józseffel közös kötet ötlete, amiben mintegy ötven verse kapott helyet.