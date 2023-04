A Carson Coma szerencsésnek bizonyult, hiszen az égi áldás csak a koncertjük legvégére érkezett meg, így a főleg fiatalokból álló tömeg önfeledten szórakozhatott dalaikra. A két zenekar közötti átszerelési szünetben úgy tűnt, hogy teljesen kicserélődött a tömeg, azaz a Carson Coma rajongói hazamentek, a groove-os rockzenét játszó Road tábora azonban kitartott, amiért a basszusgitáros-énekes Molnár Máté többször is köszönetét fejezte ki, majd egy remek hangulatú, pirotechnikával látványossá varázsolt programmal háláltak meg a támogatást.

A Road zenekarnak ez volt az első koncertje, amit Tóth Tamás egészségügyi problémái miatt kisegítő dobossal volt kénytelen bevállalni. A zenész a közelmúltban egy súlyos műtéten esett át, így egyelőre nem léphet színpadra, ezért a Down For Whatever tagja, Zsoldos Dávid segítette ki őket.