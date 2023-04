A tárlat a Világhírű képzőművészet nagyjai Lendván elnevezésű projekt következő fejezetéként került bemutatásra az idén fennállása 50 éves jubileumát is ünneplő intézményben. Baumgartner Dubravko igazgató köszöntőjében megjegyezte: nemcsak azért kiemelten fontos számukra ez a tárlat, mert egy újabb nagyszerű művész alkotásai tekinthetőek meg a muravidéki kisvárosban, hanem amiatt is, mert a pandémia után most először „térnek vissza” a képzőművészet legnagyobb alkotói Lendvára.

Magyar János, a muravidéki város polgármestere többek közt arról beszélt, hogy a szlovéniai galériák közül a lendvai az egyik leglátogatottabb, köszönhetően a magas színvonalú művészeti tárlatainak és változatos tevékenységének is, maga a város pedig kiemelkedő helyet foglal el Szlovénia kulturális turizmusának térképén A 2009 óta futó Világhírű képzőművészet nagyjai Lendván elnevezésű projekt ebben az egyik legfontosabb szerepet tölti be, hiszen a sorozat tárlatai iránt mindig nagy érdeklődés mutatkozik, s várhatóan így lesz ez a most megnyílt Andy Warhol kiállítással is.

Jamie L. Harpootlian a kiállítás megnyitóján. Mögötte Baumgartner Dubravko

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szülei révén felvidéki ruszin származású, de már Pittsburgh városában született Andy Warhol munkásságáról Martin Cubjak, a Szlovákiában található mezőlaborci Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum igazgatója tartott rövidebb szakmai bemutatót, míg magát a kiállítást Jamie L. Harpootlian, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Peter Zelenak, a Szlovák Köztársaság szlovéniai nagykövetei nyitották meg.