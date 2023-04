A két iskola között egykor szoros kapcsolat állt fenn, ám ez a közel negyvenéves múltra visszatekintő együttműködés 2007-ben megszakadt, majd a partneri viszony ellaposodott, s teljesen kiüresedett. A nagykanizsai intézmény vezetője, Baráth Adrienn szerint ezért is nagy jelentőségű, hogy az osztrák partner elfogadta meghívásukat, és Gunter Schabl igazgató vezetésével vállalták a közös programot.

A műsort megelőzően Balogh László polgármester mondott köszöntőt. Ebben Ausztria egyik legjobb zeneművészeti intézményének nevezte a gleisdorfi zeneiskolát, majd arról is beszélt, hogy a zene a művészetek egyik nagy önálló ágaként többek közt arra is képes, hogy „a szellem magasabb régióiba vezetve összekössön bennünket a lélek birodalmában”.

A koncerten először az osztrák vendégek mutatkoztak be, nemcsak kamarazenekari kórusművekkel, de olyan interpretációkkal is, amelyekben a kortárs popzene– mások mellett Michael Jackson, Bruce Springsteen vagy éppen Tina Turner dallamvilága – is megjelent. Ezt követte a házigazda intézmény művész-tanárainak bemutatója. A két iskola közötti együttműködés a jövőben egy ausztriai közös koncerttel folytatódik.