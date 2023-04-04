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A zalai mozik keddi műsora

Zalai Hírlap

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Nyolclábú felügyelő és a rejtélyek rejtélye (spanyol animációs film); 18.15 Talán igent mondok (amerikai romantikus vígjáték); 20.00 Hat hét (magyar filmdráma)

Cinema City: 15.50, 20.30 Talán igent mondok (amerikai romantikus vígjáték); 14.30, 17.10, 19.50 Dungeons & Dragons: Betyárbecsület (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.00, 16.00, 19.15, 20.15 John Wick: 4. felvonás (amerikai akcióthriller); 18.20 65 (amerikai thriller); 13.20, 17.50 Shazam! Az istenek haragja (amerikai akció-vígjáték); 16.10 Hadik (magyar történelmi film); 14.00 Múmiák (spanyol animációs vígjáték)

Nagykanizsa

Cinema: 16.15, 19.30 John Wick: 4. felvonás (amerikai akcióthriller); 17.15, 20.00 Dungeons & Dragons: Betyárbecsület (amerikai fantasztikus kalandfilm); 18.30 Talán igent mondok (amerikai romantikus vígjáték)

Címkék#moziműsor#mozi#film

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