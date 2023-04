- Tavaly Zalavár is csatlakozott ehhez – tájékoztatta lapunkat a zalavári közösségi színtér és könyvtár vezetője, Mohácsiné Haraszti Ilona, s elmondta, a zalavári asszonyok, lányok örömmel öltötték magukra népviseletüket. - Célunk a hagyományőrzés s a népviseletük minél szélesebb körben való megismertetése volt.

Megtudtuk, hogy idén bővítették a szervezők körét, a zalaváriak felkérték a balatonmagyaródiakat, hogy vegyenek részt ők is a szervezésben, akik ezt örömmel vállalták. A népviselet napja április 24-én van, de mivel ez hétfő, előbbre hozzák a rendezvényt 23-dikára, vasárnapra, azzal, hogy az akkor készült fotókat 24-én osztják meg a közösségi portálokon. Jelenlegi információink szerint eddig már ötvenen jelezték a népviseletben való megjelenést.

A résztvevők április 23-án 14 órakor a Várszigeten, a történelmi emlékparkban találkoznak, s az ottani nevezetességek előtt kezdik meg a fényképek készítését, majd a falu temploma előtt folytatódik a program. A következő helyszín 15 órától a balatonmagyaródi Kányavári szigeten lesz, ahol közvetlenül a Kis-Balaton partján is meg lehet örökíteni a népviseletbe öltözött asszonyokat, lányokat, urakat. A színes programra mindenkit várnak, s arra biztatnak, hogy csatlakozzanak a népviseletet öltőkhöz, illetve készítsenek minél több fotót a résztvevőkről. Lehetőség van arra is, hogy a mai öltözéket kiegészítsék egy-egy népviseleti darabbal, úgynevezett kalárissal. A helyi gyöngyös szakkör készült is néhány kalárissal, amit ha akarnak, felvehetnek a résztvevők.