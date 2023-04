Az elmúlt évek terméséből válogatott az alkotó, a gyűjteményt tavaly májusban szülővárosában mutatták be először nyugdíjba vonulása alkalmából, s most már az egerszegi közönség is láthatja. A Nádasdy-várban nyílt összegző kiállítás megnyitóján több mint három évtizedes közművelődési életpályáját is elismerték Sárvár Városáért Érdemrenddel. S bár a festmények, pasztellképek a járvány ideje alatt készültek, ahogy a zalai vármegyeszékhelyen is fogalmazott, őt egyáltalán nem a bezártság, hanem az az idő alatt eszébe jutott emlékek és gondolatok inspirálták. Jazz című sorozatában például a Nádasdy-várban fellépett zenészek felismerhető portréi köszönnek vissza. Utazási emlékeit egy másik sorozatban idézi fel, de ha még jobban visszamegyünk a múltba, családi fotográfiák szolgáltak egy másik sorozat alapjául. Vagy nézzük az Élőhelyek sorozatot, amelyben a mikro- és makrovilág különleges képződményeivel foglalkozik. Igen, mondhatjuk, valóban volt ideje mind az elmélkedésre, mind a visszatekintésre.

A válogatásnak tehát története és helye van a történelmi idővonalon. Kondor János hol figurális, hol absztraháló, miközben dinamikus és lelket felüdítő ko­lorista képeivel a történelmi és a transzcendens idő határmezsgyéjén egyensúlyozik.

Dabóczi Dénes művészettörténész ezt az időfogalmat így jellemezte a kiállításmegnyitón:

– Festményeinek lényegévé válik a történeti, művészettörténeti szemlélet, az intellektuális gondolkodás, az idő. A szubjektív, tudatunkkal, intellektusunkkal felfogható idő és az objektív idő egyaránt. A kompozíció nagy részén a hagyományos tér és idő szemlélet felbomlik. Festészetében megfér egymás mellett a természethű és az absztrakt expresszionista ábrázolás. Az idő mindent áthat, mégis megfoghatatlan. Érzékszerveinkkel közvetlenül nem érzékelhető, éppen ezért megfogalmazni is nehéz. Hát még ábrázolni – mondta a művészettörténész.

Etruszk üzenet (olaj, vászon) Reprodukció: Mozsár Eszter

Tóth László festőművész így vall művésztársáról a sárvári bemutatkozás katalógusában: „Kondor János egy nagyon igényes, mások talán úgy fogalmaznának, hogy maximalista művész, aki mind művelődésszervező munkájában, mind pedig művészetében mindig a legjobb megoldásra törekszik. Emberi kapcsolataiban kiegyensúlyozott.”