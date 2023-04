Az állatok birodalmában címmel első alkalommal mutatta be művészi színvonalú fényképeit újonnan választott lakóhelyén a kranji születésű, s apai ágról macedón származású, de már évek óta Lendván élő Vlado Sofronievski. A péntek délelőtt megnyílt látványos tárlatnak nem a megszokott, jól bejáratott lendvai kiállítóterek egyike adott helyet, hanem egy különleges helyszínen, a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójának épületében tekinthető meg.

A tárlatot és az alkotót – aki a helyi Foto-Video Klub tagja is – Sandra Habjanic művészettörténész-etnológus mutatta be a jelenlévők számára.

Vlado Sofronievski 2016 óta foglalkozik fotózással, azóta mintegy 300 ezer képe gyűjt össze, melyek közül az elmúlt években többel is nyert díjat a különböző nemzetközi versenyeken. Kedvenc témája a természetfotózás, azon belül is az állatok világa. Lendvai tárlata is ilyen képeket tárt a nézők elé.

Mint mondta, képeinek komponálása során nem önmagában csak a kiszemelt állatok megörökítésére törekszik, hanem egy-egy különleges pillanatot szeretne megragadni, ezért a lehetőségekhez képest a hátteret is igyekszik megtervezni, elképzelései szerint beállítani képeihez, ez jelentősen megnehezíti a képalkotás folyamatát.

Fotóinak többsége Szlovéniában készült, de a környező országokban, illetve a franciaországi Provance tartományban, a bajor erdőkben, valamint New Yorkban, a Central Parkban is dolgozott, ahova családi okok miatt látogatott el. Lánya 23 éve él az Egyesült Államokban.