A tíz évről beszámolva Székedli Bertold, az egyesület elnöke portálunknak elmondta, több mint 200 nagyrendezvény van a hátuk mögött, melyeket a zalaegerszegi, az egervári, a sárvári önkormányzattal együttműködve, a Turai Ida Színház, a Dumaszínház, az Egerszegi Fiatalok Egyesülete és az Egerszegi Egyetemisták Egyesülete partnerségével valósítanak meg. Regionális szinten is egyedülálló programokra készültek.

Székedli Bertold

Fotó: Pezzetta Umberto

- A Macskákon 4000 fő volt jelen a ZTE Stadionban 2013-ban, az Ákos-koncerten két évvel később 7000-en jelentek meg. A 12 éve indult, mára a pálinka és mangalica fesztivállal összekapcsolódott zalaegerszegi sörfesztivál kiemelkedő a Dunántúlon, népszerűsége a kiállító partnerek jelentkezéséből is lemérhető - mondta az egyesületi elnök. - Ezen a hétvégén a megszokott helyszínen, a sportcsarnok és a Zala Pláza parkolóiban háromnapos családi kikapcsolódást kínálunk, ahol Halász Judittól Gryllus Vilmoson, Carson Comán át Beton.Hofiig, Roadig, Azahriah-ig terjed a zenei kínálat. Szombaton este Carson Coma, vasárnap Ossian, hétfőn Curtis is jelen lesz, napközben kézműves vásár, folkbazár, vöröskeresztes véradás is lesz, a sörivóversenyről nem is beszélve. A gyerekeknek ingyenes a rendezvény, a jegyárak szerintünk barátiak. Bérletünk is van, illetve már nincs, mert elkelt mind. A rendezvény évről évre látogatói rekordokat dönt.

Az egervári várkastélyban, ahogy 8 éve mindig, ezen a nyáron is a Turai Ida Színház szórakoztatja a közönséget, a nyári kikapcsolódáshoz illeszkedő repertoárral. Nyaranta 5000 néző fordul meg a színházi esteken. A várkastélyban gyereknapot is rendez az egyesület, a Dumaszínház fellépői is ide érkeznek, az év eleji esküvőkiállításuk is sokakat vonz.

Pásztor Erzsi és az azóta elhunyt Babicsek Bernát az egervári nyári színházban 2021-ben

Fotó: Arany Gábor

Az egyesület - melynek alapítói közé tartozik Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere - Sárváron már hét éve szervezi a várfesztivált, amely egyben sörexpresszel körítetten a dunántúli fúvós együttesek fiesztája. Idén június végére időzítették a várfesztivált.